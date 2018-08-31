Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» посетил Иркутскую область

31 Авг. 13:00 2018-09-04T13:19:10+03:00

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Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме РФ, посетил с рабочим визитом Иркутскую область.

Лидер справедливороссов провел ряд встреч с однопартийцами, представителями муниципальной и региональной власти, научным сообществом, ознакомился с работой расположенного в Иркутске Центра защиты прав граждан «Справедливой России».

«Умри до пенсии, товарищ…»

Сергей Миронов отметил, что на сайте mironov.ru действует интернет-приемная. Все вопросы и предложения, оставленные там жителями разных регионов страны, он всегда читает сам и отвечает каждому.

В последнее время на эту приемную обрушился просто вал обращений. В основном это связано с планами правительства страны запустить пенсионную реформу и, соответственно, с нарастающим возмущением людей.

С трибуны Госдумы Сергей Миронов продекламировал стихи своего соратника по партии Вячеслава Иванова, посвященные этой теме. Во время визита в Иркутск он напомнил первые строки этого литературного произведения: «Послушай, если сам не шаришь, какие люди нам нужны: умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны!».

- Все разговоры о том, что пенсионеров больше, а работающих меньше, - полное лукавство, - заявил Сергей Миронов. - У нас страховая пенсионная система. За каждого трудящегося перечисляет деньги в Пенсионный фонд работодатель, а не его дети или внуки. В этой реформе мы видим и особо циничное отношение к женщинам. Увеличивая их пенсионный возраст сразу на 8 лет, представительницам прекрасного пола как бы намекают, что они слишком долго живут. Я утверждаю: на сегодняшний день нет никаких экономических, политических или социальных предпосылок для принятия предлагаемого законопроекта. Голосовать за этот закон в сегодняшних условиях аморально.

Лидер «СР» считает, что деньги на пенсии можно взять из доходов от нефти, которые серьезно возросли. Кроме того, есть вариант «потрясти жирных котов» - тех, кто получает очень много, и перераспределить деньги в пользу малозащищенных слоев населения.

Также Сергей Миронов напомнил, что ранее «Справедливая Россия» высказывалась против введения взносов на капремонт, и эта позиция остается прежней.

- Мы убеждены, что государству было необходимо капитально отремонтировать дома, которые в этом нуждались, и только потом давать разрешение на приватизацию квартир, - сказал он. - Сейчас мы видим, что капремонт идет безобразно. Кое-где в программу включают деревянные аварийные бараки. Деньги идут в один котел. Это все похоже на очередную финансовую пирамиду. Вопросов очень много. Опасения, которые заставили нас голосовать против этого закона, проявляются все четче и четче.

В столице Приангарья побывал руководитель “Справедливой России” Сергей Миронов.

Задача - создать фракцию

Говоря о предстоящих выборах в Законодательное Собрание Иркутской области, Сергей Миронов сообщил, что поставил перед местными однопартийцами конкретную задачу: в ЗС должна быть фракция «СР».

Депутат Думы Иркутска, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Лариса Егорова выразила готовность выполнить установку центрального руководства партии.

Предпосылки к этому есть. В Центре защиты прав граждан «Справедливой России», который лидер партии посетил во время визита в Иркутск, Сергей Миронов услышал много слов благодарности за то, что такой уголок справедливости появился в Иркутске.

Центр на улице Партизанской работает два года. За этот период гражданам в результате перерасчета квартплаты, зарплаты, пенсий помогли вернуть более 33,7 млн рублей.

В целом в этой организации любой нуждающийся в поддержке может получить бесплатную юридическую консультацию, содействие в подаче иска в суд, просветительскую помощь.

- Люди обращаются с самыми разными проблемами. Они касаются сфер ЖКХ и здравоохранения, начисления пенсий, оформления инвалидности, получения различных пособий, - отметила Лариса Егорова. - Главная задача центра - обучение человека, чтобы он мог грамотно решить все возникающие у него вопросы.

Кстати, находясь Иркутске, Сергей Миронов уделил серьезное внимание вопросам молодежной политики.

- Начинать нужно с базового закона о государственной молодежной политике, - отметил он. - Те предложения, которые сейчас лежат где-то в Госдуме, примерно такие: давайте жить дружно, молодежь - наше все. А по большому счету в таком законе должны быть гарантии в сферах образования и трудоустройства, в решении жилищных проблем… У нас есть партийная программа «Молодежный кадровый резерв». Она действует четыре года, и обучение в рамках программы уже прошли порядка 600 юношей и девушек из разных регионов страны. Результаты есть: выпускники возглавили уже четыре региональных отделения партии. Также 10 человек стали членами Центрального совета, двое вошли в его президиум. Нужно вовлекать молодежь в эти процессы, чтобы она набиралась опыта и генерировала новые идеи. Молодым нужно доверять, давать возможность проявить себя. Но со стороны государства при этом должна быть поддержка. Мы такой закон предлагали, но нам ответили: денег нет, и все проблемы не решить. А ведь иногда нужны не деньги, а просто политическая воля и желание что-то изменить.

Решить квартирный вопрос - реально

Обратив внимание на жилищную проблему, с которой часто сталкивается молодежь, лидер справедливороссов напомнил, что сейчас все уповают на ипотеку, предлагают сделать процент по ней меньше, а квадратный метр жилплощади дешевле.

- Ипотека сегодня доступна примерно 20% граждан страны, - констатировал Сергей Миронов. - Сделайте хоть нулевую ставку, но 80% населения не смогут выплачивать кредит. У людей нет денег на это. Они думают только о том, как прокормить, обуть и одеть семью. И то не хватает. Поэтому эти проблемы нужно решать с помощью строительства социального жилья. В свое время в Оренбургской области наш руководитель регионального отделения, будучи главой одного из районов, принял решение внедрить партийную программу, по которой предлагалась беспроцентная ипотека для молодых семей. При этом при рождении первого ребенка списывалось 25% кредита, второго - 50%, третьего - 75%, четвертого - 100%. Я туда приехал спустя 5 лет после запуска программы и увидел улицу примерно из 40 домов. А самое главное: рождаемость в районе увеличилась в три раза. И ведь не было ни федерального закона, ни местного. Просто решение муниципалитета. Так что возможно все. Было бы желание.

В рамках визита в Иркутск Сергею Миронову задали и несколько личных вопросов. Например, о его распорядке дня. Выяснилось, что партийный лидер не ложится спать раньше двух часов ночи, а в 8 утра уже может находиться на работе. Выходной день при этом у него, как правило, один - воскресенье.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Иркутской области.