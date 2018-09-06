В костюме Евы по городу: голая женщина расхаживала по улицам Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-06T07:37:39+03:00

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Бесплатное голое дефиле устроила для жителей Улан-Удэ местная жительница. Произошел этот уличный показ на проспекте Автомобилистов, прямо рядом с автомобильной дорогой в самый час пик. Случайные очевидцы сняли на видео, как женщина в костюме Евы спокойно прогуливается по тротуару вдоль проезжей части. Каким-то чудом в этот момент не произошло несколько ДТП, ведь не заметить обнаженную женщину и отвлечься от движения в плотном потоке, автомобилистам было нетрудно.

Свои прелести раскрепощенная дама даже и не думала прикрывать, когда на нее практически в упор смотрели прохожие и их камеры смартфонов, а также водители. Сейчас пользователи соцсетей, куда видеоролик попал в тот же день, гадают, откуда и куда могла дефилировать молодая леди. Нудистского пляжа поблизости вроде нет. Благо разгуливать, в чем мать родила, ей позволила солнечная погода. Так что женщина вряд ли простудилась. Кстати, некоторые выдвигают версию, что ролик мог быть снят месяц назад, когда в Улан-Удэ еще стояла жара.

В любом случае в одном сомневаться не приходиться точно. В тот день, любительница прогулок в стиле «Ню» получила великолепный, и главное равномерный загар всего тела, о котором мечтает любая девушка.