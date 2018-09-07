2018-09-07T14:24:21+03:00
Общество

Око за око, штраф за штраф: сибиряк наказал лесника, несправедливо выписавшего ему протокол

Леонид Халецкий через суд добился штрафа для лесника, который бросил окурок в роще
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Око за око, штраф за штраф: сибиряк наказал лесника, несправедливо выписавшего ему протоколОко за око, штраф за штраф: сибиряк наказал лесника, несправедливо выписавшего ему протоколФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Вы, товарищ, в лесу находитесь, а за это полагается штраф, - житель Улан-Удэ Леонид Халецкий сидел в машине, когда к нему подошли лесники.

- Да здесь же от дороги-то всего несколько метров, какой же это лес? – удивился он. – Я свернул, остановился ненадолго, сейчас уже уезжаю.

Но мужчине пришлось задержаться и пересесть в служебный автомобиль инспекторов, которые выписали протокол за нарушение противопожарного режима. В этот период запрещено находиться в тайге, а тем более разводить там костры, жечь мусор или траву, бросать окурки. Но Леонид Халецкий остановился не в лесу. И уверенность в этом оказалась, пожалуй, крепче пород дерева в том самом не лесу.

- Меня заставили заплатить 4 тысячи рублей за стоянку, - говорит Леонид Кузьмич. – Я решил оспорить штраф в суде. Для этого изучил практику по таким делам, досконально исследовал местность. Все доказательства того, что там и не лес, представил на процессе.

В районном суде мужчина дело проиграл, а вот Верховный суд Бурятии встал на его сторону. Протокол отменили, заплаченные за штраф деньги вернули. Однако на этом история не закончилась.

- Когда лесники выписывали мне протокол, один из них бросил окурок из окна машины, - вспоминает Леонид Халецкий. – То есть они ловят нарушителей, а сами тут же обходят закон.

А дальше, как говорится, око за око, зуб за зуб. Сибиряку удалось доказать, что лесник виноват, ведь разговор с ним и его коллегами был снят на видео. В итоге казна пустой не осталась. Четыре тысячи рублей пришлось заплатить защитнику тайги.

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