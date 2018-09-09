2018-09-08T17:18:07+03:00
Общество

Погода на 9 сентября в Иркутске: днем до +21

Дождя в Иркутске синоптики не обещают
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 9 сентября в Иркутске: днем до +21Погода на 9 сентября в Иркутске: днем до +21Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Похоже, осень в Иркутске пока не спешит вступать в свои права. Выходные в нашем городе выдались по-настоящему летними. После жаркой субботы, ожидается такое же и воскресенье. Несмотря на то что ночью температура опустилась до +5, +7, днем 9 сентября синоптики обещают нам ясную погоду, никаких осадков на ожидается. Ветер подует юго-восточный 4-9 м/с, столбик термометра поднимется до +19, +21.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда, местами возможны небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман, ветер подует юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью +2,+7°, в северных районах в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, днём +16,+21°, при облачной погоде +9,+14 градусов.

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