Не газом единым: какие зарплаты получают сибиряки на предприятиях Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-08T14:39:54+03:00

Где в Сибири жить хорошо, и кем работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сентябрь. Обычно на начало осени планируют выпускники трудоустройство. И отчасти зря - летом на предприятиях пора отпусков, кто-то увольняется и найти хорошую работу легче. Именно хорошую, потому что сами по себе вакансии есть, безработица в регионе низкая. И все же. С чем столкнутся соискатели, которые уверенно ставят в резюме цифру - от 30 тысяч рублей? Средние зарплаты в каждой сфере по городам Сибири известны.

Тут надо учесть серьезный нюанс. Статистика считает и реальную, и так называемую номинальную зарплату. Если ты не бухгалтер, то разницу понять сложно. Но Новосибирскстат подсказывает: номинальная включает в себя еще и подоходный налог, и отчисления в Пенсионный фонд и другие обязательные выплаты. Словом, для скептиков - отнимаем примерно 25%, получится та зарплата, что "на руки".

- Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, - поясняют специалисты.

Возвращаемся к конкретике. Скажем, попав на наши месторождения нефти и газа, вахтовики из Красноярска постараются в следующий раз попасть на "свой" Ванкор. Там условия потяжелее, но и зарплаты повыше. В то же время именно эти два региона в списке самых высокооплачиваемых - прежде всего за счет северных территорий.

Средние цифры зарплат различаются где на тысячу, где гораздо больше. Всегда можно выбрать. Опять же надо смотреть перспективы по конкретной профессии. Таблица перед вами.