2018-09-08T14:39:54+03:00
Экономика

Не газом единым: какие зарплаты получают сибиряки на предприятиях Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ

Статистики подсчитали итоги первого полугодия 2018 года, самые доходные сферы те же
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Где в Сибири жить хорошо, и кем работать.Где в Сибири жить хорошо, и кем работать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сентябрь. Обычно на начало осени планируют выпускники трудоустройство. И отчасти зря - летом на предприятиях пора отпусков, кто-то увольняется и найти хорошую работу легче. Именно хорошую, потому что сами по себе вакансии есть, безработица в регионе низкая. И все же. С чем столкнутся соискатели, которые уверенно ставят в резюме цифру - от 30 тысяч рублей? Средние зарплаты в каждой сфере по городам Сибири известны.

Тут надо учесть серьезный нюанс. Статистика считает и реальную, и так называемую номинальную зарплату. Если ты не бухгалтер, то разницу понять сложно. Но Новосибирскстат подсказывает: номинальная включает в себя еще и подоходный налог, и отчисления в Пенсионный фонд и другие обязательные выплаты. Словом, для скептиков - отнимаем примерно 25%, получится та зарплата, что "на руки".

- Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, - поясняют специалисты.

Возвращаемся к конкретике. Скажем, попав на наши месторождения нефти и газа, вахтовики из Красноярска постараются в следующий раз попасть на "свой" Ванкор. Там условия потяжелее, но и зарплаты повыше. В то же время именно эти два региона в списке самых высокооплачиваемых - прежде всего за счет северных территорий.

Средние цифры зарплат различаются где на тысячу, где гораздо больше. Всегда можно выбрать. Опять же надо смотреть перспективы по конкретной профессии. Таблица перед вами.

Где в Сибири жить хорошо. И кем работать.

Где в Сибири жить хорошо. И кем работать.

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