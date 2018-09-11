Часть здания школы обрушилась в поселке Иркутской области: учеников переведут в соседнее село

СЕГОДНЯ 06:20 2018-09-11T06:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроки в школе поселка Уян Куйтунского района Иркутской области закончились досрочно утром, 11 сентября. Прямо во время занятий обрушилась часть здания. Рухнул трещавший по швам переход между корпусами, благо в этот момент никого из ребят и учителей рядом не было, так что пострадавших удалось избежать. Детей тут же эвакуировали, и отпустили домой. Правда, по словам руководителей школы, ребята успели перепугаться.

- Этот переход между корпусами школы был законсервирован года два, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске мэр Куйтунского района Андрей Полонин. – Никаких классов там нет, двери были закрыты, поэтому дети туда не заходили. Так как он находился в аварийном состоянии, мы планировали его снести, потому что он там просто не нужен.

Фото: соцсети

Что касается самого здания поселковой школы, которому около 40 лет, то оно, по словам главы района, не было в аварийном состоянии. Но занятия здесь теперь начнутся только после того, как разрешение даст специальная комиссия, которая уже выехала на место происшествия, чтобы тщательно обследовать здание. Если школу все же решат закрыть, то дети без уроков не останутся.

- У нас есть незаполненная школа в соседнем селе Усть-Када, - продолжает Андрей Полонин. – Она находится в 15 километров от Уяна. Места там есть, так что если понадобится, переведем ребят туда. Учебный процесс нарушен не будет.