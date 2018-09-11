2018-09-11T09:50:30+03:00
Происшествия

Неудавшийся гангстер: в Бурятии налетчик на торговый центр оставил на месте преступления паспорт

Он пытался рассовать деньги по карманам своей черной кожанки и в спешке оставил ее на витрине [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Момент нападения попал на камеры. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Момент нападения попал на камеры. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Дерзкое нападение на один из бутиков в торговом центре в стиле голливудского боевика двое приятелей из бурятского села Селенгинск решили совершить, изрядно подкрепившись горячительными напитками. Для этого у них даже был предмет, с помощью которого герои фильмов про гангстеров грабят банки – ружье с обрезанным стволом 12 калибра, или как в народе его называют обрез.

Как следует подготовиться к налету у бурятских гангстеров времени не было. Они даже не обеспокоились о том, чтобы скрыть лица под маской. В спешке, приятели просто натянули на глаза черные очки, и отправились на «дело».

Нападение на торговый центр в Бурятии.

- Это ограбление! – громко крикнул один из налетчиков, - забежав внутрь, где находилось около 30 посетителей, и тут же размахивая обрезом, выгнал их на улицу. После этого прикладом разбил кассу, и вытащил оттуда всю выручку. Правда, набивать спортивную сумку, которую сообщники взяли с собой для денег, надеясь на большой куш, не пришлось. В кассе было всего 9 тысяч рублей, которые один из преступников рассовал по карманам своей куртки. И это была его главная ошибка. А точнее то, что он решил при этом снять свою верхнюю одежду. Неизвестно, может, хотел примерить новую, но то, что он в спешке выбежал на улицу в одной футболке, грабитель заметил, когда налетчики на всех парах бежали с места преступления. Черная кожанка так и осталась лежать на прилавке. А в ее карманах – главный подарок прибывшим полицейским. Нет, не похищенные деньги, а паспорт, и телефон горе-гангстера, найти которого после такой оплошности смог бы даже ребенок.

- Грабителями оказались двое местных жителей 33 и 42 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения неудавшимся налетчикам. Скорее всего, дожидаться суда им придется под стражей. Кстати, доказать их вину наверняка помогут камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре, которые записали момент ограбления.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами
Дарья Козловская вместе с сообщницей провернула как минимум три аферы, прежде чем попалась полиции. «КП»-Самара» стали известны подробности похождений «бабушки с яйцом» [Видео]
Гоп-стоп через соцсети: сибирячка лишилась средств на карте, передав пароли мошеннику, который взломал страницу подруги
Если вас приглашают принять участие в акциях, получить выигрыш и требуют коды, проверяйте сообщение через другой источник [новые способы обмана, видео]
Новости 24
Плеснул горючую жидкость: житель Нижнеудинска загорелся, пытаясь растопить печь
Иркутский бизнесмен лишился тягача за долг в 2,3 миллиона рублей
66 килограммов запрещенного для продажи байкальского омуля изъяли в Слюдянском районе
Подпольный игровой клуб накрыли на улице Партизанской в Иркутске
Третье поражение подряд: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Рязань»
ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека
Оставалось косить от армии год: 26-летнего уклониста поймали и отправили под суд в Саянске
«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского
А не напивайся "в стельку": пока приятель спал в гостях, хозяин жилья обчистил его квартиру
Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайн
Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки
Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания