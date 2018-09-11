Неудавшийся гангстер: в Бурятии налетчик на торговый центр оставил на месте преступления паспорт

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-11T09:50:30+03:00

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Дерзкое нападение на один из бутиков в торговом центре в стиле голливудского боевика двое приятелей из бурятского села Селенгинск решили совершить, изрядно подкрепившись горячительными напитками. Для этого у них даже был предмет, с помощью которого герои фильмов про гангстеров грабят банки – ружье с обрезанным стволом 12 калибра, или как в народе его называют обрез.

Как следует подготовиться к налету у бурятских гангстеров времени не было. Они даже не обеспокоились о том, чтобы скрыть лица под маской. В спешке, приятели просто натянули на глаза черные очки, и отправились на «дело».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/668245" frameborder="0"></iframe> Нападение на торговый центр в Бурятии.

- Это ограбление! – громко крикнул один из налетчиков, - забежав внутрь, где находилось около 30 посетителей, и тут же размахивая обрезом, выгнал их на улицу. После этого прикладом разбил кассу, и вытащил оттуда всю выручку. Правда, набивать спортивную сумку, которую сообщники взяли с собой для денег, надеясь на большой куш, не пришлось. В кассе было всего 9 тысяч рублей, которые один из преступников рассовал по карманам своей куртки. И это была его главная ошибка. А точнее то, что он решил при этом снять свою верхнюю одежду. Неизвестно, может, хотел примерить новую, но то, что он в спешке выбежал на улицу в одной футболке, грабитель заметил, когда налетчики на всех парах бежали с места преступления. Черная кожанка так и осталась лежать на прилавке. А в ее карманах – главный подарок прибывшим полицейским. Нет, не похищенные деньги, а паспорт, и телефон горе-гангстера, найти которого после такой оплошности смог бы даже ребенок.

- Грабителями оказались двое местных жителей 33 и 42 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения неудавшимся налетчикам. Скорее всего, дожидаться суда им придется под стражей. Кстати, доказать их вину наверняка помогут камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре, которые записали момент ограбления.