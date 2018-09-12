Байкал освободили от 400 тонн мусора

СЕГОДНЯ 03:30 2018-09-11T19:55:07+03:00

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Каждую осень тысячи добровольцев со всей страны приезжают в Иркутскую область, чтобы очистить берега сибирского озера от мусора. Экологическая акция «360», организованная компанией En+ Group, прошла уже в восьмой раз. Проект сменил свое имя - раньше он назывался «360 минут ради Байкала». Это очень символично, потому что, во-первых, сама акция стала намного масштабнее и в ней с каждым годом участвует все больше волонтеров, а во-вторых, экологическим проблемам нельзя посвящать какой-то определенный промежуток времени. Заботиться о красоте и чистоте красивейшего озера в мире нужно постоянно. Корреспондент «КП» тоже приняла участие в акции и своими глазами увидела, что Байкал действительно нуждается в особом внимании.

328 точек по всему берегу

Иркутск, площадь графа Сперанского, суббота, 6 утра. На улице Ленина к нескольким припаркованным туристическим автобусам постепенно стекаются участники акции «360». В их числе студенты, общественники, люди самых разных профессий и возрастов. Накануне в Байкальск отправились 100 корпоративных волонтеров, представляющих не только компании, входящие в En+ (такие как «Иркутскэнерго», «Иркутскэнергосбыт» и т.п.), но и другие крупные российские компании. - Своих добровольцев прислали 30 компаний из Москвы, Красноярска и других регионов. Пока мы собираемся выезжать из Иркутска, еще в 28 муниципалитетах нашей области и соседней Бурятии люди также заполняют автобусы и выдвигаются в сторону Байкала.

Добровольцам выдают спецодежду, они облачаются в одинаковые белоснежные куртки, отлично защищающие от ветра, перчатки, головные уборы: хотя обещают солнце и +20, возле озера в начале осени уже прохладно. Всех участников объединяет не только внешний вид, но и желание сделать мир немного лучше. Все они не поленились встать на рассвете, чтобы присоединиться к одной из самых эффективных и масштабных экологических акций. Цифры более чем красноречивы: если в 2011 году, когда сотрудники En+ Group впервые отправились на Байкал убирать мусор, был всего 101 человек, то сегодня на уборку выйдут 16 500. В первый раз собрали 505 мешков мусора, в прошлом году больше 110 000 мешков (466 «КАМАЗов»). В 2017-м экомарафон «360» вошел в число официальных мероприятий Года экологии и 100-летия заповедной системы России. Здорово и почетно!

Нынешний год для участников проекта также обещает стать плодотворным: впереди 328 точек по всему побережью сибирского моря.

Отправляемся сначала в Бурятию, затем возвращаемся в Иркутскую область. Нам удается побывать в Танхое, Паньковке, Мурино. Небольшие поселки расположены на живописнейшем берегу и каждый год притягивают тысячи туристов - тех, кто любит отдыхать на дикой, почти девственной природе. Увы, за лето после них остаются горы мусора.

За летний сезон туристы оставляют на Байкале горы мусора. Фото: Владимир Смирнов

Вывезли 68 «КАМАЗов» отходов

- С 2011 года мы регулярно наводим порядок на Южном Байкале, - рассказала руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Екатерина Левшина. - Это территория Байкальского заповедника - потрясающие по своей красоте места. Но мусора, увы, собираем по-прежнему много, хотя количество стихийных свалок постепенно уменьшается. Я рада, что работаю в социально ответственной компании и имею возможность присоединиться к замечательной акции. Наш проект показал, что в стране много неравнодушных людей, которым небезразлично, какую планету мы оставим своим детям. Хотелось бы напомнить, что стать участником проекта довольно просто: достаточно иметь желание внести свою лепту в единое благое дело. У нас нет какого-то жесткого отбора, мы приглашаем всех желающих.

Сложно остаться равнодушным, когда видишь в лесу, недалеко от кромки воды, различные отходы - бутылки, пакеты, ржавый велосипед… Из кустов волонтеры добывают… сначала шубу, затем диван. Их товарищи уже несут к месту сбора мусора утюг и очередную порцию стеклянных бутылок самых экзотических форм. «Находки» вдоль всего побережья. Сейчас здесь безлюдно, но, видимо, летом палатки стояли на каждом шагу. Насладившись уникальной природой, туристы предпочли «забыть» весь этот хлам. Почему? Неужели так трудно собрать мусор в пакеты, забросить их в багажник и довезти до ближайшего бака? Вопрос, пожалуй, риторический. Часть отходов наверняка смыло в озеро, ведь волна здесь сильная.

- Каждую минуту боишься порезать руку, - рассказывает волонтер Елена Моисеева. - Участвую в первый раз, но уже понимаю, что делать это нужно постоянно. Первое впечатление: как много хлама! Никогда бы не подумала, что многие отдыхающие ведут себя так безответственно. Мы с семьей и друзьями тоже любим выезжать на природу, но стараемся вести себя цивилизованно. Лично я еще не видела такого количества свалок в местах отдыха! В следующем году обязательно присоединюсь к акции. Советую и другим почаще делать бескорыстные и добрые дела.

За считанные часы вдоль берега выросли тысячи черных пакетов. На «КАМАЗах» их вывозят на полигон, где мусору и место.

- Масштаб акции растет, к нам приезжают волонтеры из Москвы, Новосибирска, Красноярска и других городов, всех нужно разместить, накормить, привезти туда и обратно, - рассказала директор по связям с общественностью компании En+ Group Татьян Драчук. - С каждым годом организация проекта становится сложнее и одновременно интереснее. Но особой мотивации для волонтеров, что приятно, не требуется - люди сами с удовольствием регистрируются и приезжают. Мы видим, берег действительно становится чище. И это самое главное в нашей работе!

Чувствовалось, что волонтеры на самом деле получают удовольствие. Засучив рукава, они наполняли мешки разным хламом. Постепенно берег становился таким, каким и должен быть, - чистым. Сюда словно и не ступала нога человеческая. Традиционно озвучили цифры - они в первую очередь для тех, кто еще продолжает оставлять в месте отдыха то, что обязательно должен убрать за собой. 16 194 мешка мусора (!), или 68 «КАМАЗов» (404 тонны) - на столько Байкал стал чище. В конце дня те волонтеры, кто принимает участие в уборке уже не первый год, получили памятные призы и подарки. За неравнодушие. За то, что делают Байкал - гордость всей страны - краше. Все добровольцы верят, что в следующем году, когда они снова приедут на берега уникального озера, работы у них будет меньше.

В этом году в акции 360 приняли участие 100 корпоративных волонтеров из 30 компанийФото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

СКАЗАНО

Ирина ЛЯСОТА, заместитель директора по экологическому просвещению и экологическому туризму Байкальского государственного природного биосферного заповедника:

- Мы с первой акции, с 2011 года, активно сотрудничаем с компанией En+ Group. Сначала приятно удивились, что бизнесмены вышли со столь замечательной инициативой - сделать мир чище. Акция выросла, мы видим результаты: благодаря волонтерам удалось ликвидировать несколько свалок, в том числе металлолома, в исторической местности - порту Танхой. Убрали строительный и бытовой мусор. Провели много просветительских мероприятий, создали несколько экологических троп, посадили аллеи деревьев. Считаю, что когда объединяются люди разных профессий - экологи, бизнесмены, представители природоохранных ведомств, энергетики, то удается многое.

Екатерина Лёвшина и Ирина Лясота на радио "Комсомольская правда" в Иркутске 00:00 00:00

НАША СПРАВКА

За время реализации проекта (2011 - 2018) 144 тысячи человек стали эковолонтерами. С их помощью было убрано около 4500 тонн мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован. Сегодня у проекта En+ насчитывается более 100 партнеров, среди которых 20 экодвижений по всей стране, 25 ведущих российских компаний, 29 муниципалитетов, 6 природоохранных ведомств, 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), школы, музеи и многие другие.