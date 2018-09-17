Прощай, осенняя хандра: корреспондент "КП" испытала на себе способы борьбы с плохим настроением

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-17T07:59:31+03:00

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В лентах соцсетей - сплошные лужи, зонты, опадающие листья… «Лето, вернись!» - просит душа. Но следующая отпускная остановка - только новогодние каникулы. Нет, есть, конечно, среди нас те, кто получает удовольствие от хмурой погоды, но большинство все-таки мечтает о солнышке.

«Все, у меня осенняя депрессия», - читаю на днях статус подруги. Ну, что и требовалось доказать! Разумеется, и не депрессия у нее вовсе. Те, кто хоть немного интересуются психологией, знают, что депрессия - заболевание, которое лечится таблетками, а не шоколадом и шопингом. Специалисты называют наше унылое настроение, когда хочется «достать чернил и плакать», осеней хандрой. Не диагноз, с которым требуется бороться здесь и сейчас, но жить мешает. Хорошо, что есть всемогущий интернет, а в нем много советов, как справиться с плохим настроением. Среди них есть и довольно банальные, и весьма свежие идеи. Неужели работает? Мы испытали на себе несколько лайфхаков и попросили прокомментировать, насколько они эффективны, психолога Оксану Савчук.

Покупаем разноцветный шарф

Осенью хочется обновить гардероб. Во-первых, на улице заметно похолодало, во-вторых, все-таки поход по магазинам поднимает настроение даже заядлым скептикам. Но не всегда заманчивый план можно воплотить в жизнь: нет денег, в гардеробе достаточно вещей, некогда гулять по торговым центрам. Словом, причин отложить шопинг может быть масса.

Поэтому в соцсетях советуют: купите один разноцветный шарф. Действительно, разве может быть что-то уютнее, чем этот милый аксессуар? Он не только согреет, но и сделает мир чуточку комфортнее и добрее. По крайней мере так советуют бывалые. И знаете, совет работает! В ближайшем магазине я выбрала себе один и не пожалела, настроение и правда стало чуточку лучше.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Цветотерапия широко применяется в психологии. Считается, что оттенки влияют на нас по-разному. Приведу самые известные примеры: зеленый успокаивает, красный возбуждает и т.д. Поэтому совет имеет место быть: яркая вещь действительно способна поднять настроение. Когда мы укутываемся в яркий шарф, окружаем себя красивыми и красочными вещами, то кажется, что серый осенний пейзаж уже не такой грустный и тоскливый.

Если не спешить постоянно, то можно увидеть, что вокруг много всего интересного.Фото: Олег УКЛАДОВ

Идем в парк на утренние пробежки

Да, совет банальный, но спорт от грустных мыслей точно отвлекает. Вернее некуда! Так что вперед - на фитнес, йогу или в тренажерку. И вот что я прочитала на одном из форумов: «Я в спорте с семи лет. Сначала занималась гимнастикой, потом танцами. Сейчас мне 30, в тренажерный зал хожу по расписанию. И вот что заметила: как только утром начала бегать в парке, - настроение стало просто отличное. Занятия спортом в душном зале так не бодрят и не дарят столько положительных эмоций».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Здесь все просто и в то же время эффективно. При занятиях спортом на улице, тем более в парке, кровь активнее насыщается кислородом, в организме происходят сложные биохимические процессы, есть даже такой термин, как «эйфория бегуна». После таких тренировок создается ощущение, что любое дело по плечу, и нет ничего невозможного в этом мире.

Смотрим развлекательные ток-шоу

Многие интернет-пользователи, рассуждающие о способах борьбы с осенней хандрой, сходятся во мнении, что вечная классика не поможет. Например, если закутаться в плед и взять томик Достоевского, то, увы, можно погрузиться в пучину безнадеги. За окном дождь, а тут Раскольников со своей мрачной теорией или трагической судьбы Сонечка Мармеладова.

«Прихожу, включаю сериал - и обо всем забываю», «Стыдно признаться, но не засыпаю без «Дома два». Помогает отключиться от всех проблем», - такие откровения в Сети сплошь и рядом.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Отчего возникает хандра? Мы начинаем воспринимать жизнь слишком серьезно. А участники ток-шоу или какого-то легкого, ненавязчивого сериала - такие же как мы с вами. Они не боятся посмеяться над собой, поругаться, сказать что-то странное или даже глупое. Кроме того, мы можем просто наблюдать за их действиями и сами мысленно включаться в эту игру: к нам приходит понимание, что жизнь, в общем-то, не такая уж трудная, как кажется, в ней много положительных, смешных и нелепых моментов. Наблюдая за ними со стороны, свои проблемы уже кажутся не такими глобальными. Смотреть на происходящие вокруг вещи начинаешь проще, с улыбкой и юмором.

Почаще играйте с детьми и животными.Фото: Александр ГЛУЗ

Играем с детьми и животными

Наверное, с этим согласятся все родители и владельцы четвероногих любимцев. И дети, и животные одинаково ласковы, они встречают нас с работы или учебы с радостью, они полны энергии и позитива. «Обнимашки» согревают и заставляют улыбаться.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Дети и животные непосредственны, для них жизнь - игра. И мы невольно включаемся в нее, перенимаем от них легкость, позитивное отношение к окружающей действительности, меняемся на глазах, становимся более радостными. И мир за окном уже не кажется таким чужим и враждебным. Также, прикасаясь к ребенку или домашнему питомцу, мы получаем порцию тактильных ощущений, которые нам всем необходимы для душевного спокойствия и гармонии.

Устраиваем фотопрогулки

«Все надоело и хочется спрятаться от окружающих где-нибудь подальше? - прочитала недавно во френдленте. - Погуляйте с фотоаппаратом по городу - тоску как рукой снимет!»

Нет фотоаппарата? Сейчас у каждого второго смартфон с отличной камерой. На днях я не поленилась встать на полчаса раньше и отправиться на работу без спешки. Не мчалась к остановке на всех парусах, а спокойно прогулялась до офиса - благо, живу в 30 минутах ходьбы. На пути мне попались чудесный пушистый пес, ворох золотистых листьев, смешная витрина, мимо которой пройти просто невозможно. Да, мимо того магазина я вообще пробегаю каждый день. Ключевое слово именно «пробегаю», так как вечно опаздываю. Но, о чудо, если не спешить, да еще творчеством по дороге заняться, то есть снимать на камеру что-то красивое и необычное, то день начинается совсем по-другому.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Да, съемка - это творчество, как рисование, лепка, вязание и т.д. Все эти действия возвращают нас в детство, когда жизнь нам казалась лучше и ярче. Такие занятия наполняют положительными эмоциями, отвлекают, помогают расслабиться.

Варим глинтвейн

Пожалуй, самый осенний напиток. У многих глинтвейн ассоциируется с домашним уютом, тихим вечером, когда хорошо и спокойно, не нужно никуда спешить. Да и алкоголь, что уж говорить, делает свое дело.

«Не изобретайте велосипед, - пишут в соцсетях. - Кружечка доброго горячего вина со специями отлично согреет и поднимет настроение».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как специалист я, конечно, против искусственных допингов, а глинтвейн все же алкогольный напиток. И для здоровья не очень полезно, и голова может разболеться, да и эйфория от горячительного длится недолго. Поэтому всегда лучше найти более полезные способы улучшить настроение.

Глинтвейн можно заменить чашечкой ароматного чаяФото: Анатолий ЖДАНОВ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

Относитесь к жизни, как к игре

Оксана САВЧУК:

- С точки зрения психологии, изменения настроения осенью - явление объяснимое. Мы биологические существа, поэтому тонко чувствуем, что природа умирает, становится холоднее, солнце греет меньше. Срабатывает древний инстинкт - укрыться в пещере, а нельзя - все-таки мы живем в социуме и повседневные дела никто не отменял. Вот мы и становимся слабее, уязвимей. К тому же могут влиять и сожаления о прошедшем лете: не успел сходить в отпуск, съездить на море, а за окном уже сентябрь. Все перечисленные советы направлены на то, чтобы отвлечься, превратить жизнь в некую игру. Главный совет такой: почаще играйте несвойственные вам роли - например, художника или фотографа, искусственно ставьте перед собой новые задачи, попробуйте то, что никогда не пробовали. Наделяя жизни игрой, мы избавляемся от слабости и, как следствие, унылого настроения. Новая внешняя картинка избавляет нас от негативных эмоций, которые мы испытываем постоянно, - обиды, страха, внутреннего напряжения. Почаще чем-то удивляйте себя, проживайте осень в хорошем настроении!