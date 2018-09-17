Разыграл собственную смерть: репер Хаски из Бурятии решил пропиарить свой альбом
Жители столицы днем 13 сентября увидели тело мужчины в красном спортивном костюме, свисающее из окна отеля «Риц-Карлтон» неподалеку от Красной площади. Общественность не на шутку испугалась. Многие начали звонить в полицию. Спустя час якобы бездыханное тело вдруг ожило и исчезло за окном.
Оказалось, что Хаски вместе со своим другом Русланом Хартаевым решили устроить своеобразный перфоманс. Хаски надел на себя альпинистское снаряжение, прикрыв его курткой, и вылез из окна. Товарищ репера все время держал веревку.
Стражи порядка прибыли в отель и задержали обоих для дачи показаний.
Вчера молодому музыканту пришло в голову окончательно добить публику. Он заживо лег в гроб и устроил поминки.
Кстати, прямая трансляция его псевдо похорон шла в Instagram.
Поклонники творчества молодого репера начали активно обсуждать его поступок. Многие предположили, что так Хаски решил пропиарить свой новый альбом «Евангелие от собаки» и предстоящий гастрольный тур. В Иркутске репер Хаски должен выступить 1 октября.