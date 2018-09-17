2018-09-17T10:00:02+03:00
Звезды

Разыграл собственную смерть: репер Хаски из Бурятии решил пропиарить свой альбом

Целый час молодой человек провисел на балконе отеля около Красной площади, а потом лег заживо в гроб [ФОТО, ВИДЕО]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Репер ХаскиРепер ХаскиФото: принтскрин видео.
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Жители столицы днем 13 сентября увидели тело мужчины в красном спортивном костюме, свисающее из окна отеля «Риц-Карлтон» неподалеку от Красной площади. Общественность не на шутку испугалась. Многие начали звонить в полицию. Спустя час якобы бездыханное тело вдруг ожило и исчезло за окном.

Оказалось, что Хаски вместе со своим другом Русланом Хартаевым решили устроить своеобразный перфоманс. Хаски надел на себя альпинистское снаряжение, прикрыв его курткой, и вылез из окна. Товарищ репера все время держал веревку.

Стражи порядка прибыли в отель и задержали обоих для дачи показаний.

Вчера молодому музыканту пришло в голову окончательно добить публику. Он заживо лег в гроб и устроил поминки.

Кстати, прямая трансляция его псевдо похорон шла в Instagram.

Поклонники творчества молодого репера начали активно обсуждать его поступок. Многие предположили, что так Хаски решил пропиарить свой новый альбом «Евангелие от собаки» и предстоящий гастрольный тур. В Иркутске репер Хаски должен выступить 1 октября.

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Репер Хаски
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