2018-09-17T12:50:37+03:00
Общество

Мотопробегом по хворям и недомоганиям

Крупнейшая частная медицинская компания страны поучаствовала в закрытии байкерского сезона в Иркутске
Игорь АЛЕКСИЧ
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Мотоколонна на маршеМотоколонна на маршеФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Известно, что любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Эту нехитрую истину понимают даже байкеры - несмотря на свой имидж бесшабашных и отмороженных парней, наплевательски относящихся к своему здоровью.

У каждого байкерского клуба - свой флаг Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

У каждого байкерского клуба - свой флагФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Однако на самом деле мотоциклисты такие же люди, как и все остальные. Они точно так же ходят на работу, общаются с друзьями, заботятся о своем здоровье. Причем забота о здоровье для них во многом актуальнее, чем для большинства из нас: постоянные путешествия на стальном коне редко обходятся без тягот и лишений.

Под знаменем ИНВИТРО Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Под знаменем ИНВИТРОФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Так что иркутяне зря удивлялись пассажирам в белых медицинских халатах в составе мотоколонны, мчащейся через весь город в честь закрытия байкерского сезона.

Вираж перед Иркутным мостом Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Вираж перед Иркутным мостомФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Эти белые халаты и развевающиеся флаги с надписью INVITRO - часть региональной акции «Здоров ли я?», которая стартовала в Иркутске 15 сентября. Ее цель - привлечь внимание горожан к вопросам своевременной проверки своего здоровья.

На такую ораву никакого бензина не напасешься! Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

На такую ораву никакого бензина не напасешься!Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Ее организатором стала крупнейшая частная медицинская компания страны ИНВИТРО - «Марка № 1 в России» и лауреат Премии Правительства РФ в области качества. Основанная в 1995 году, сегодня ИНВИТРО располагает крупнейшей сетью медицинских офисов (более 1000) в шести странах и девятью самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч исследований. Каждый день в ИНВИТРО обращаются почти 30 тысяч пациентов.

Конечная точка мотопробега - Ледовый Дворец Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Конечная точка мотопробега - Ледовый ДворецФото: Игорь АЛЕКСИЧ

- Участие в мотопробеге - лишь внешняя сторона акции «Здоров ли я?». Основное ее содержание заключается в том, что до конца года жителям Иркутской области всего за полцены доступно 10 комплексных программ медицинских обследований.

Байкеры - журналистам. Интервью на тему здоровья Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Байкеры - журналистам. Интервью на тему здоровьяФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Они направлены на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, почек, щитовидной железы, а также половых инфекций, - объясняет заместитель генерального директора «ИНВИТРО-Сибирь» Дарья Васина. - Ежегодное прохождение этих обследований дает стопроцентную уверенность в том, что ваше здоровье в норме, а если и будут выявлены какие-то заболевания, то на ранних стадиях они лечатся гораздо быстрее и проще. Тем более что наши врачи предоставят исчерпывающие консультации по результатам анализов.

Десант ИНВИТРО на иркутскую землю Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Десант ИНВИТРО на иркутскую землюФото: Игорь АЛЕКСИЧ

Кстати, в этом году жителям Иркутской области стало гораздо проще проходить диагностику в ИНВИТРО. Количество медицинских офисов компании выросло на треть, причем, теперь они работают не только в Иркутске, но также в Ангарске и Братске.

За байкерами - глаз да глаз! В том числе и с неба Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

За байкерами - глаз да глаз! В том числе и с небаФото: Игорь АЛЕКСИЧ

А скоро новый офис откроется и в Усолье-Сибирском. В следующем году на карте Приангарья появится еще 10 точек присутствия ИНВИТРО, где вы сможете узнать, какие неприятные сюрпризы уготованы вашему организму и как их избежать.

Им песня жить и по дорогам катить помогает Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Им песня жить и по дорогам катить помогаетФото: Игорь АЛЕКСИЧ

- Воспользуюсь этой возможностью в самое ближайшее время: проверю сердце, сделаю флюорографию, - делится своими планами сержант байкерского клуба BaikAll (так называют авторитетных байкеров, отвечающих в клубе за безопасность) Дмитрий по прозвищу Шериф.

Мама этого юного байкера тоже подумывает устроить ему обследование в ИНВИТРО - школьникам также нужно очень внимательно следить за здоровьем Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Мама этого юного байкера тоже подумывает устроить ему обследование в ИНВИТРО - школьникам также нужно очень внимательно следить за здоровьемФото: Игорь АЛЕКСИЧ

- Для нас регулярные медицинские обследования - это суровая жизненная необходимость, ведь мотоцикл - средство повышенной опасности. Если в дороге подведет здоровье, то результат будет печальным: это не авто, любой сбой может привести к жесткому падению на асфальт. А если ты при этом едешь по городу на большой скорости, да еще в составе колонны?! Поэтому нужно внимательно следить за сердцем и кардиосистемой, за состоянием опорно-двигательного аппарата. Этим ты оказываешь большую услугу и самому себе, и окружающим тебя участникам дорожного движения.

Байкеры готовятся ворваться в субботний город Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Байкеры готовятся ворваться в субботний городФото: Игорь АЛЕКСИЧ

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