Погода в Иркутске 20 сентября: днем небольшой дождь и ветер

СЕГОДНЯ 03:54 2018-09-20T04:23:50+03:00

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Погода в Иркутске 20 сентября, увы, не порадует нас теплом. В городе переменная облачность, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду. Температура ночью 0,+2 градуса, днем около +7 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные осадки, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-16 метров в секунду, днем в южных и верхнеленских районах до 18 метров в секунду. Температура ночью -1,+4 градуса, в пониженных формах рельефа до -6 градусов, днем +7,+12 градусов, местами 0,+5 градусов.