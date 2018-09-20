Мария Погребняк – модели Екатерине Стецюк, спасшейся из тюрьмы Дубая: «Будешь лицом бренда моей одежды»

20 Сент. 07:47 2018-09-21T09:36:10+03:00

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Не было счастья, да несчастье помогло. Не успела 22-летняя Екатерина Стецюк из Иркутска оправиться от заключения в тюрьме Дубая, как ей впору примерять на себя роль светской львицы. Жена футболиста, блогерша и бизнес-леди Мария Погребняк на шоу Малахова сделала выгодное предложение доселе мало кому известной сибирячке.

- Будешь лицом бренда моей одежды, - сделала широкий жест модели Погребняк.

Было это на камеру, или всерьез, мы, конечно, скоро узнаем. Стецюк и в звезды «Инстаграма» метит, выкладывая в соцсеть фото, то с отдыха на Байкале, то из ресторанов, а на фоне дорогих авто и в откровенных позах – и вовсе ее конек. Словом, любит девушка, как это модно сейчас говорить, хайпануть.

Отель, больница, тюрьма

А ведь еще в марте она была на волоске от смерти. Тогда ее мать попросила в интернете помощи, рассказав о том, что Катя Стецюк, которая в качестве модели приехала в Арабские Эмираты, выпала из окна шестого этажа дубайского отеля. У нее сломан позвоночник и поэтому требуются деньги на лечение. Неравнодушные сибиряки откликнулись, но никто не ожидал, что все перевернется с ног на голову. В одночасье иркутянка превратилась из жертвы в подозреваемую.

- Катя познакомилась с пакистанцем на одном из мероприятий, где работала моделью,- рассказала тогда «КП»-Иркутск. - Он домогался ее, но получив отказ, накинулся с ножом. Кате ничего не оставалось делать, как выпрыгнуть из окна.

Пакистанца задержали в аэропорту, но в ответ он написал заявление на девушку, что это она виновница случившегося. В результате, как только сибирячка пошла на поправку, за ней пришли прямо в больницу и увезли в тюрьму. К тому же ей пришлось объяснять, что она делала в номере отеле вдвоем с мужчиной. Как известно, в Эмиратах это не просто не приветствуется, а запрещено. Все это вылилось в уголовное дело за покушение на убийство. Иркутской модели грозил внушительный срок. Тогда-то семья Стецюк и полетела на шоу Малахова, где долго и много обсуждали суровые арабские законы, модельный бизнес и эскорт. Самой Кати, как вы понимаете, там не было. И ответить экспертам и гостям, как было на самом деле, она не могла. А вот теперь – пожалуйста. Девушка в начале лета благодаря усилиям российского консульства в Дубае, юристам и огласке в прессе, вернулась в родной Иркутск. Но спустя три месяца, видимо, заскучав, полетела в Москву. Снова на шоу Малахова.

Не виноватая я!

- Я знаю, что не подхожу по модельным параметрам, поэтому о подиумной жизни и не мечтала, - рассказала Екатерина Стецюк на шоу. – Поэтому соглашалась на предложение работать event-моделью (сопровождение богатых мужчин, - прим. авт.) с условием «без интима». Сначала работала в Корее, а потом мне написали в инстаграме и позвали в Дубай. Полетела я туда легально – со своим паспортом, под своим именем.

А теперь, собственно, о главном. Кем был тот загадочный пакистанец?

- Это директор модельного агентства, с которым я сотрудничала. Он позвал меня в номер отеля обсудить рабочие моменты. Я не знала, что он замышляет. До этого он проявлял знаки внимания в мою сторону, но я отказывала. Видимо обиделся и решил добиться таким способом. Когда и в это раз своего не добился, напал на меня с ножом. Мне пришлось спасаться.

Что происходило дальше?

- После падения из окна я находилась некоторое время в больнице. Не надо винить меня за то, что я записывала видео для мамы и выглядела хорошо. Я старалась. Ведь, ни один ребенок не захочет сказать своему родителю, что находится на грани жизни и смерти. Пока я лежала в больнице, за мной ухаживала девушка, я очень ей благодарна. Она меня мыла, водила в туалет, кормила, так как сама я не могла ничего сделать. 19 марта меня отвезли в тюрьму из-за обвинения в покушении на убийство. Три месяца я провела в женской тюрьме. Пакистанец тоже находился в СИЗО. Такие у них правила. Пока ведется следствие, обе стороны находятся под стражей. В конце концов, мы пришли к мирному соглашению. Обоих депортировали.

- А каков итог?

- Я рада, что сейчас все хорошо. Но, тем не менее, я планирую переехать в другую страну, не хочу жить в Иркутске. Единственное, мне стыдно за то, что я до сих пор не позвонила бабушке. Я просто не могу найти в себе силы для этого. А на передачу я приехала - не выгородить или оправдать себя. Я хочу донести до всех молодых девочек информацию. Не нужно слепо верить во все сказки, которые вам рассказывают агенты. Требуйте подтверждений. Фото, видео, отзывы от тех, кто уже ездил туда. Подписывайте договор у себя на родине, требуйте копии и в случае сомнений, обращайтесь к юристу.

Кстати, в съемках программы участвовало много экспертов, которые по-разному относятся к этой ситуации. Кто-то верит, а кто-то нет.

- Все молодые девушки ориентируются на легкие быстрые деньги. Это проблема поколения, - сказал политик Максим Сурайкин. - Екатерина, а почему бы вам не пойти работать на завод или дояркой, создать нормальную семью?

Вся модельная индустрия Дубая следила за событиями. «Мисс Дубай 2018» Ольга Пищикова даже приехала на программу.

- Дубай - самая безопасная страна в мире. Я не могла поверить, когда узнала об этой истории. Когда Катя выпала из окна через пару часов мне позвонили, попросили дать комментарий. Когда я приехала к консулу, он сказал, что Стецюк сядет по трем обвинениям. Мало того, в Дубае шестой этаж - это высота не такая, как в России. Там это уровень восьмого этажа российских домов. Катя Стецюк не умерла, потому что упала на навес. Скажу больше, это все произошло в отеле «Москва». Четыре года назад этот отел закрывали на три месяца. Оттуда вывезли три автобуса проституток. Эскорт, проституция и модельный бизнес в Дубае тесно между собой связаны.

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