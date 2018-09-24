2018-09-24T06:54:01+03:00
Происшествия

12 выстрелов: полицейские убили медведя в Усть-Куте, чтобы спасти женщину

Дикий зверь залез в гараж 52-летней сибирячки и напал на нее [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Полицейские убили медведя в Усть-Куте, чтобы спасти женщину. Фото: группа в соцсетях ТРК ДиалогПолицейские убили медведя в Усть-Куте, чтобы спасти женщину. Фото: группа в соцсетях ТРК Диалог
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Чудом выжила 52-летняя жительница Усть-Кута после нападения медведя. ЧП произошло утром 23 сентября. Дикий зверь вышел из леса и забрался в гараж женщины. Накануне она приготовила корм для домашних животных и, вероятно, запах и приманил хищника. Медведь успел лишь поцарапать руки и ноги хозяйки усадьбы. На ее крики отреагировали соседи, вызвав полицию.

Полицейских вызвали соседи женщины, на которую напал медведь в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейских вызвали соседи женщины, на которую напал медведь в Усть-КутеФото: ГУ МВД по Иркутской области

- Стражи порядка осмотрели место происшествия, убедились в отсутствии по близости граждан и в сложившейся ситуации приняли решение обезвредить опасное животное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Стражам порядка, по неподтвержденной информации, пришлось стрелять 12 раз, чтобы убить опасное животное Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стражам порядка, по неподтвержденной информации, пришлось стрелять 12 раз, чтобы убить опасное животноеФото: ГУ МВД по Иркутской области

По неподтвержденной информации, стражи порядка открыли огонь из окна автомобиля и выстрелили в медведя 12 раз. После этого вызвали охотоведа, а для пострадавшей сибирячке скорую помощь. Врачи пришли к выводу, что раны женщина получила несерьезные.

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