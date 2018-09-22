История самого тяжелого борца в мире: как сумоист из Бурятии покорил Японию

СЕГОДНЯ 06:42 2018-09-22T07:06:16+03:00

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Встретив этого колоритного парня на улицах Токио, вряд ли кому-то из россиян придет в голову заговорить с ним на родном языке. Выглядит Анатолий, как настоящий японец, а в его речи вы не услышите акцента. 18 лет Орара Сатоси – так окрестили борца в Японии – живет в самом большом мегаполисе мира, а родился и вырос в небольшом бурятском поселке Заиграево. Как удалось богатырю из глубинки стать сумоистом с мировым именем?

В первом классе весил больше 100 кг

Если бы 35 лет назад родителям Анатолия сказали, что их сыну придется шить одежду исключительно на заказ, они бы сочли это за шутку, поскольку родился мальчик с нормальным весом – 3800. Однако рос, как в сказке, не по дням, а по часам и к году стал превращаться в маленького Илью Муромца – набрал 14 кг. А к первому классу вес перевалил за сотню. У Толика даже персональная парта была.

Почти 20 лет Анатолий живет и выступает в Японии. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

– В школе меня не дразнили, скорее уважали, – говорит корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Анатолий. – Правда, несмотря на плохое зрение, а я уже в младших классах носил очки, приходилось всегда сидеть на последней парте, потому что загораживал ребятам обзор: ни доски, ни учителя они за мной не видели.

В 13 лет парень запросто мог вытащить корову из канавы. И это не ради красного словца, а вполне реальная история.

– Я очень любил рассекать по родному поселку на мотоцикле, – смеется борец. – Еду однажды и вижу, как у дороги 5–6 здоровых мужиков пытаются вытянуть корову из ямы. Решил помочь. Остановился, схватил ее за рога, потянул - корова вылетела из канавы, словно пуля из ружья! Сейчас смешно, когда вспоминаю, как мужики от удивления рты раскрыли.

Анатолий с японскими друзьями во время прогулки. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Любовь к спорту Анатолию привил отец. Он водил юного силача на популярную в Бурятии вольную борьбу. Только вот ни одной схватки Толик так и не провел – не находилось подходящего по размерам спарринг-партнера. Приходилось только растяжку в зале делать.

– В детстве я мечтал стать врачом, как отец, который работал фельдшером на скорой помощи, – вспоминает сумоист. – У нас дома было много книг по медицине, которыми я зачитывался. Думал, вырасту и тоже буду помогать людям.

Анатолий (в центре) самый крупный в своем клубе. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Однако все сложилось иначе. С таким-то весом и отменным здоровьем сибиряку просто суждено было покорить японское дохё (помост для борьбы. – Авт.). 16-летнего парня показали тренерам из Страны восходящего солнца… «Да у этого парня просто идеальные параметры для сумо», – воскликнули они. Особенно азиатов восхитило то, что при росте 191 см и весе 197 кг сибиряк был абсолютно здоров, силен и очень гибок.

Так простой парень из Заиграево получил приглашение в школу Китаноуми-бэя в Токио, где легко прошел все тесты и вскоре завоевал право выйти на дохе и соперничать с лучшими сумотори.

Тренировка Анатолия. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Орара Сатоси – северное сияние

Так переводится Орара, а Сатоси – это имя, которое состоит из нескольких иероглифов, один из них – имя покойного учителя.

– Как только я мальчишкой попал в Японию, то сразу стал тренироваться – каждый день до седьмого пота, – говорит Анатолий. – «Твой успех зависит от старания», – сказал мне мой учитель. И я старался. Кроме того, ходил в местную школу, где изучал японский язык, культуру и традиции. А настоящим сумоистом стал, только когда завоевал первые очки на турнирах.

По словам Анатолия Михаханова, борцы сумо ведут достаточно скромный образ жизни. Любопытным путь в этот мир боевого искусства заказан. Вот и наш сибиряк не столько скромничает, сколько соблюдает спортивный этикет. Даже давать интервью можно только с разрешения федерации.

Сумоисты с гуттаперчевыми девочками. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Но Анатолий скорее исключение из правил. Он очень популярен не только в Японии, но и во всем мире. И во многом благодаря соцсетям. Даже в топ самых популярных пользователей «Инстаграма» входит: более 30 тысяч подписчиков, которых всегда радует фото со звездами, желает всем хорошего настроения и призывает чаще улыбаться. Ну а если поклонники встречают добряка на улице, то без автографа или фото никогда не отпустят!

И все же Анатолий приоткрывает завесу тайн:

– Живу я в токийском клубе вместе с 15 спортсменами. Встаем в 4 утра, разминаемся. С 6 до 10 – тренировка. Потом умываемся и идем на обед. После этого есть время на отдых. Я, например, люблю сходить в баньку, расслабить мышцы, часто гуляю в парке. Правда, вокруг меня сразу собирается много народу и начинается фотосессия (смеется). Раньше любил покататься на специально собранном велосипеде, но он не выдержал моего веса – повылетали все спицы.

И, конечно, напрашивается вопрос: что едят сумоисты, чтобы поддерживать вес? Может, диета какая-то существует?

– Вопреки мифам мы едим два раза в день: обязательны обед и ужин, – рассказывает Анатолий. – Что касается рациона, то он вполне обычный для японца: много риса, овощей, рыбы, мяса, сашими. Я же очень скучаю по любимым домашним буузам, лучше них все равно ничего нет!

После окончания карьеры Анатолий мечтает сбросить вес и вернуться в Россию. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Оказывается, настоящих сумотори можно узнать – нет, не по весу! – по запаху. Их косички намазаны специальным маслом, которое источает сладковатый аромат. А еще есть одно поверье: считается, что если сумоист возьмет на руки маленького ребенка или просто погладит его по голове, то непременно вырастет здоровым, крепким, счастливым и богатым.

– Иногда даже беременные женщины просят погладить себя по животу, – улыбается спортсмен. – Вроде как энергия передается. Еще был случай, когда со мной познакомилась семейная пара из Москвы, которая долго не могла родить ребенка. Я подарил им японскую куклу Даруму, которую используют для ритуала под Новый год. Сначала владелец куклы должен загадать желание, затем нарисовать зрачок в ее глазу. Даруму хранят дома весь год на видном месте. Если желание сбывается к следующему Новому году, то кукле дорисовывают второй глаз. Не знаю, мистика это или нет, но вскоре у пары родился мальчик. Сейчас мы общаемся в интернете, я очень рад, что у них растет крепенький малыш.

В Японии считается, что если сумоист подержит ребенка на руках, тот вырастет здоровым и счастливым. Фото: Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Что касается соревнований, то в году у сумоистов примерно 6 турниров, которые проходят раз в два месяца. А вот о гонорарах Анатолий умалчивает. Говорит, что им «до зарплат футболистов или хоккеистов – как до луны».

Ищет невесту и мечтает вернуться в Россию

Так как Анатолий личность известная, да и, спору нет, необычная, то о нем слагают легенды. Ему же остается только развенчивать мифы. Например, многие считают, что он, чтобы набрать еще больший вес, много пьет… пива.

– Так я могу выпить не одно ведро, а пять! – шутит сибиряк. – Но если серьезно, то это неправда. Пиво не пью, от него живот растет, а я на днях себе новый пояс заказал. Какого размера? На объем 210 сантиметров.

А вот о невесте говорит на полном серьезе. Анатолию 35 лет, пока он холост, но мечтает о семье:

– Я лишен условностей, мне не важно, какой национальности будет моя будущая жена, главное, чтобы человеком была хорошим. Знаете, в Японии говорят: «Поживешь с красивой три дня – устанешь, поживешь три дня с некрасивой – привыкнешь».

В Японии Анатолий Михаханов, по его же словам, провел лучшие годы своей жизни, но после окончания карьеры планирует вернуться домой, в Россию.

– Скучаю по нашему сибирскому воздуху, по родным, – улыбается Анатолий. – Чем займусь дома, пока загадывать не хочу. Знаю одно: обязательно сброшу вес, а спортом буду заниматься только для поддержания здоровья.

Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

ТТХ Анатолия Михаханова

Рост: 193 см

Вес: 292,6 кг

Обхват бедер: 210 см

Размер ноги: 52

СПРАВКА "КП"

Сумо – это вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Придумали сумо японцы, которые относят его к боевым искусствам. Традиция ведется с древних времен, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Сейчас Япония считается единственной страной, где проводятся соревнования среди профессиональных сумоистов, в остальном мире существует только любительское сумо.