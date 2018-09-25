Опасное развлечение: иркутянка отсудила у картинг-клуба 450 тысяч рублей за разрыв печени

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-25T08:45:34+03:00

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Картинг - опасный вид спорта. Популярное развлечение закончилось для жительницы Иркутска настоящей трагедией.

Как сообщает пресс-служба Свердловского суда Иркутска, ЧП произошло в апреле прошлого года. Девушка вместе с приятелем отправились в местный картинг-клуб. Перед заездом они подписали документы о том, что данный вид спорта является опасным. Инструкторы выдали им комбинезоны и шлемы. Пояснили, что запрещено одновременно нажимать педаль тормоза и газа. При этом ремней безопасности в картах не было.

Во время заезда девушка врезалась в отбойник и ударилась о руль карта. Пострадавшая почувствовала резкую боль в животе, ей вызвали скорую. В областной больнице ей провели экстренную операцию. Выяснилось, что девушка получилась разрыв печени, отрыв желчного пузыря, который в итоге пришлось удалять. Печень ушили.

С иском в суд девушка обратилась к владельцу клуба. Шансы выиграть дело были высоки: выяснилось, что причинен серьезный ущерб здоровью. Пациентка испытала настоящее потрясения, у нее остались многочисленные шрамы на теле, началась депрессия и бессонница.

Владелец клуба утверждал, что на этих кортах, чья конструкция не предусматривает ремней безопасности, катаются даже дети в возрасте 12 лет.

- Выяснилось, что автомобиль карт «Минихонда» является гоночным спортивным автомобилем и на нем не должны кататься те, кто не является профессиональным спортсменом, - говорится в сообщении.

В итоге с индивидуального предпринимателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и штраф в размере 150 000 рублей.