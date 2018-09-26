Летчики из Европы выполнили полет на самолете МС-21, собранном на Иркутском авиазаводе

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-26T12:01:41+03:00

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Первый полет на опытном самолете МС-21-300, собранном на Иркутском авиазаводе совершили летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Правда, перед полетом они прошли специальное обучение.

- Сначала специалисты EASA изучили конструкцию и руководство по лётной эксплуатации самолета, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». - Затем отработали основные полетные режимы на тренажерах и стендах. Так, они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. Изучили характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных режимах управления во всем допустимом диапазоне эксплуатационных высот, скоростей, весов и центровок, отработали действия в особых случаях и достижение углов атаки, при которых срабатывает сигнализация о приближении к сваливанию.

Фото: корпорация "Иркут".

Ну а уже во время полетов, испытатели EASA ознакомились с основными характеристиками устойчивости и управляемости нового лайнера, с заходом на посадку и уходом на второй круг, в том числе с имитацией отказа двигателя. По итогам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по программе сертификационных испытаний самолета МС-21-300.

Добавим, что курс теоретической и практической подготовки для европейских специалистов провели летчики-испытатели и ведущие инженеры Летно-испытательного и доводочного комплекса ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». По их словам, иностранцы в кратчайшие сроки успешно освоили управление новым самолетом.

Напомним, сейчас в летных испытаниях участвуют два опытных самолета МС-21-300. Один из них в конце августа этого года совершил первую посадку в темное время суток. Еще один лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся еще три опытных самолета МС-21

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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