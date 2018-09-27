Закон «о лесной амнистии»: учительница из Иркутского района отстояла свое право на дачу

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-27T14:39:23+03:00

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Учитель-логопед Клара Безик из поселка Горячий Ключ, что под Иркутском, всегда хотела быть хозяйкой красивого большого дома. Но воплотить мечту в жизнь было непросто: вместе с мужем им нужно было поднимать на ноги троих детей. Четыре года назад появилась надежда, что новое жилье они все-таки построят: в 2014-м местная администрация выделила педагогу с 22-летним стажем участок площадью 15 соток недалеко от поселка. Казалось бы, радуйся и приступай к стройке, но выяснилось, что участок принадлежит Ангарскому лесничеству. То есть возводить на нем ничего нельзя просто потому, что надел могут забрать.

- Вы не представляете, сколько инстанций я обошла, - говорит 55-летняя Клара Безик. - Но везде мне говорили, что таких ситуаций, как у меня, много, вопрос решается... Все это время я платила налоги за землю и ждала, когда что-то изменится.

Напомним, споры с землей, в том числе и в Иркутской области, возникли тогда, когда в 2012 - 2014-х годах все земли лесного фонда на федеральном уровне решили поставить на кадастровый учет. Вот тогда и возникла проблема: выяснилось, что очень много наделов юридически относятся как к лесному фонду, там и к владениям садоводств, предприятий и т.д. Особенно много «пересечек», а именно так окрестили те самые спорные земли, обнаружилось в Иркутском районе. Начались разбирательства. В итоге на федеральном уровне 29 июля 2017 года приняли закон «о лесной амнистии». Документ был призван разрешить проблемы простых жителей, ведь многие действительно приобретали участки на свои кровные - не отдавать же их теперь государству.

- Постепенно стала появляться информация о тех, кому удалось отстоять свои права, - рассказывает Клара Безик. - Тогда я и обратилась в Управление Росреестра по Иркутской области.

В ведомстве пояснили, что участок рассмотрели на специальной комиссии. В итоге его исключили из лесного реестра. Те есть педагог стала полноправной хозяйкой земли.

- Конечно, мы рады, - говорит Клара Безик. - Дети уже выросли - старшей дочери 31 год, однако улучшать жилищные условия никогда не поздно. Правда, работы здесь много: наш участок - это небольшая деляна в лесу, никаких особых подъездных путей к нему и уж тем более инфраструктуры здесь нет. Но мы не одни: по соседству с нами наделы дали и другим семьям. Надеюсь, совместно с ними и нашей администрацией постепенно решим все проблемы. Главное, что документы в порядке. Может быть, моя история поможет и другим людям, которые оказались в подобной ситуации. Главное, не опускать руки и отстаивать свои права!

В Росреестре отметили, что за тот год, что работает закон «о лесной амнистии», площадь лесного фонда нашего региона в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) уменьшилась на 103,4 тыс. кв. метра.

- Всего нам поступило 313 заявлений от жителей об уточнении границ земельных участков, - уточнили в ведомстве. - По 295 из них мы приняли положительные решения и устранили их пересечения с границами земель лесного фонда. Продолжает трудиться и специальная рабочая группа, ее представители сами, без всяких обращений, рассматривают спорные участки. Больше 1,5 тыс. наделов уже перестали быть спорными, то есть их вернули владельцам. В итоге общая площадь лесов в ЕГРН сократилась до 770,9 тыс. кв. км.

Правозащитник Юлия Федоренко уверена, что сидеть на месте не стоит.

- У вас должно быть на руках все правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, - добавляет она. - Какие именно? Это зависит от того времени, когда вы их получали. Например, к первым относятся и решение президиума о выделении земельного участка, и решение главы администрации и т.д. Поэтому не надейтесь только на работу госорганов, сами обращайтесь за консультацией.