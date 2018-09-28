СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-28T15:35:26+03:00

До 14 октября участок на объездной дороге Первомайский - Университетский в Иркутске перекроют: как пойдет транспорт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Иркутянам, которые каждое утро ездят с левого берега на правый, нужно быть внимательнее. С 29 сентября по 14 октября перекроют участок на объездной дороге Первомайский - Университетский в районе остановки «Академическая».

- Мы выполняем реконструкцию данного участка в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», - рассказывает заместитель начальника комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - После того как все работы завершат, пропускная способность улицы значительно увеличится.

Во время ремонта оказалось, что водопровод находится в очень плохом состоянии, поэтому специалисты приняли решение полностью поменять отрезок сети. Это необходимо для того, чтобы в ближайшие годы не пришлось вскрывать асфальт и полностью все переделывать.

- Просим иркутян с пониманием отнестись к данной ситуации, - говорит Андрей Пономарев. - И по возможности в эти дни выбирать другие маршруты для проезда.

Информация важна не только для владельцев личных автомобилей, но и для пассажиров общественного транспорта. Схема его движения тоже изменится.

Изменится схема движения транспорта, для пассажиров запустят бесплатный автобусФото: Наталья ВИБЕ

- Сейчас из микрорайона Синюшина Гора ездят три троллейбуса - № 7к, 10 и 10к, - объяснили в пресс-службе администрации Иркутска. - Их привычная схема такова: все они отправляются с конечной остановки «Микрорайон Конева». Троллейбус № 7к едет до микрорайона Первомайского, № 10 - до улицы Волжской (через плотину ГЭС), № 10к - до микрорайона Юбилейного.

С 29 сентября по 14 октября между Синюшиной Горой и микрорайоном Первомайским будет курсировать только троллейбус № 7, его маршрут не изменится. Троллейбусы № 10 и 10к уже не смогут отправиться по привычной схеме, так как на их пути встретится препятствие в виде перекрытого участка дороги в районе станции Академической. Поэтому в ближайшие две недели они будут курсировать совсем по другому пути: № 10 - от Волжской до остановки Жуковского (через плотину ГЭС), № 10к - из микрорайона Юбилейного до остановки «Жуковского».

Конечно, неудобства испытают именно те, кто приобрел проездной на троллейбус, поэтому для них администрация временно запустит бесплатные автобусы, которые будут курсировать от Маршала Конева до остановки «Жуковского» через микрорайоны Университетский, Первомайский до Маршала Конева - на ней все желающие смогут пересесть в троллейбусы № 10 и 10к.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника дорожной инспекции ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Александр Гасин, на улице Лермонтова поставят временные светофоры и дорожные знаки. Кроме того, на месте будут дежурить экипажи ГИБДД.