«Ты сломал мне жизнь»: впервые в России иркутянка довела дело о заражении ВИЧ до суда

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-02T13:45:38+03:00

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Совет да любовь, а потом ненависть и вражда. Их, как известно, разделяет всего один шаг. Так вышло и с 35-летней Эллой Мироновой, чьи мечты о свадьбе обернулись суровой реальностью: возлюбленный наградил ее ВИЧ, а потом бросил. Но девушка оказалось не из робких и стала добиваться справедливости.

- Мне несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела за заражение ВИЧ-инфекцией, но помогли совместные с Ваней фотографии, которые чудом сохранились в моем телефоне.

Снимки и стали отправной точкой в громком деле. Юристы называют его сегодня судебным прецедентом, причем не только в Иркутске, но и в России.

История Эллы в самом начале не предвещала беды. «Комсомолка» уже рассказывала, как в 2016 году иркутянка познакомилась в Интернете с симпатичным мужчиной. Он красиво ухаживал, потом предложил переехать к нему. Через месяц совместной жизни Элла заболела. Все думали, что это грипп.

- Давай ты на время переедешь обратно к маме, полечишься, а то сына заразишь (в это время в доме гостил его маленький ребенок от первого брака. - Прим. авт.), - заявил Иван.

Но «грипп» так и не прошел. С высокой температурой Эллу привезли в инфекционную больницу, где выявили менингит и вирус иммунодефицита человека. После этого экс-возлюбленный обрубил все контакты с Эллой. Девушка, оправившись от потрясения, навела справки. Оказывается, Иван состоит на учете в СПИД-центре с 1999 года. Сама же она в 2015-м прошла полное обследование и была абсолютно здоровой. По словам врачей, ВИЧ-инфекцией ее заразили за месяц до того, как она попала в инфекционку. Только этих доказательств оказалось мало. Мужчина, несмотря на то что ему теперь грозит до 5 лет колонии, продолжает утверждать, что с Эллой ничего не было. Заседания постоянно переносятся. Вот и на очередных слушаниях, на которых побывал корреспондент «Комсомольской правды" в Иркутске, Иван попросил вызвать в суд еще одного свидетеля.

- Не понимаю, что это даст, - возмущается Элла. - Он лишь знал, что мы проживали с Иваном совместно, а о нашей интимной жизни – вряд ли. Как говорится, свечку не держал.

Гособвинитель был против вызова свидетеля, но суд вновь решил перенести заседание на 15 октября.

- Не думаю, что дело затягивается специально, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске адвокат Эллы Мироновой Святослав Хроменков. - Суд действует объективно. Все дело в том, что это настоящий прецедент. Мне пишут девушки из других регионов, у которых такая же история, как у Эллы. Им отказывают в возбуждении уголовного дела. Доказать факт интимной связи и умышленного заражения крайне сложно. У нас же в деле есть результаты исследования. Медики и эксперты на 95,5% уверены, что именно он заразил мою подзащитную.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.