Погода в Иркутске: в ближайшие дни пойдет дождь со снегом

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-02T13:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Иркутске испортится 3 сентября. Еще 2-го было по-летнему жарко - хоть иди на пляж и загорай. Для начала октября в нашем регионе такая погода скорее редкость, чем норма. Днем столбик термометра показывал аж +22! Но теплые куртки и шапки не спешите прятать в шкаф: осень никто не отменял и холодный фронт уже на подходе. На Приангарье наступает дождь со снегом, а «сопровождает» их пронизывающий ветер.

- В областном центре погода испортится 3 октября, - рассказал начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Если днем еще вполне комфортно – до +12 градусов, то уже к вечеру подует холодный ветер 16-21 метров в секунду.

Четвертого октября не только в Иркутске, но и в большинстве районов нашего региона будет бушевать ненастье. В столице Восточной Сибири - дождь, ветер, на севере области - дождь со снегом. Температура днем в Иркутске составит всего +3… +5 градусов, ночью столбик термометра покажет 0… +2. На севере, конечно, холоднее. В пятницу, 5 октября, и вовсе ожидается мокрый снег с дождем. Зябко! Когда же закончится ненастье?

- К выходным, - обещает Владимир Гонтарь. - Шестого и седьмого октября потеплеет.

Уже радует, что уик-энд не придется провести дома в четырех стенах. Все-таки при температуре +10 днем можно запланировать и выезд на природу, и прогулки по городу. К тому же метеорологи прогнозируют, что в субботу и в воскресенье будет светить яркое солнце, на небе – ни облачка!