Взяла под опеку: рысь Алена из иркутского зоопарка воспитывает четырех котят

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-03T09:36:32+03:00

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Рысь Алена из иркутского зоопарка достойна звания матери-героини. Сначала она нянчила полуторамесячных медвежат Маню и Тему, потом взяла под опеку пятерых щенков аляскинских маламутов, затем вызвалась воспитывать главного местного сорванца енота Жорика. И, наконец, усыновила четверых котят, которых две недели назад перевезли в зоопарк, чтобы найти им хозяев! Сущая Мать Тереза!

Алена каждый день умывает котят. Фото: предоставлено зоопарком.

- Аленка чувствует себя настоящей мамой для котят, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске сотрудник Сибирского зоопарка Марина Плотникова. – Она их умывает по несколько раз в день, играет, защищает. Даже свою еду спокойно отдает. А еще до того трепетно к ним относится, что даже боится их поцарапать.

Правда, находиться 24 часа в сутки со своими любимцами Аленка не может. Она делит свой вольер с соседом енотом Жориком. А у него, как оказалось, характер ой-ой-ой! С хулиганскими наклонностями. Проходу котятам не дает.

Фото: предоставлено зоопарком.

Запрыгивает на них, царапает своими остренькими когтями, а им это, конечно, не нравится. Вот и приходится сотрудникам зоопарка разлучать приемышей с заботливой рысью.

Кстати, своих детенышей молодая по меркам животного мира хищница еще не завела. Дикой кошке – всего полтора года, малюткой ее привезли из зверосовхоза, где растили на шубу. Здесь же, в зоопарке, она местная знаменитость. Среди обитателей в авторитете и рявкнуть может, если захочет. Только не зачем. Аленку любят. Правда, со своими старшими «детьми» она больше не общается. Медвежата Маня и Тема, также как маламуты, которых воспитала рысь, выросли, и став взрослыми покинули отчий дом. Так что котята для «многодетной матери» сейчас отдушина, им она отдает все свое свободное время. Но сотрудники зоопарка не сомневаются, что когда они вырастут, хищница с распростертыми лапами примет к себе других животных. Ее ласки и заботы хватит на всех!

Фото: предоставлено зоопарком.

Фото: предоставлено зоопарком.

Сначала Алена воспитывала медвежат.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фото: предоставлено зоопарком.

Сотрудница иркутского зоопарка Марина Плотникова о рыси, которая ухаживает за котятами: "Она чувствует себя их мамой" 00:00 00:00