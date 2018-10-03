Предлагаем заботу и свободу в соцсетях: иркутский ФК «Зенит» через инстаграм пригласил в свои ряды футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова
Вот уже две недели футболисты московского «Спартака», 34-летний иркутянин Андрей Ещенко и 31-летний Денис Глушаков, вынуждены пылить за молодежный состав красно-белых из-за отстранения от основной команды. Напомним, что скандал вокруг футболистов грянул после того, как Ещенко и Глушаков якобы поставили "лайк" в инстаграме под постом, в котором актер и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в стихах публично раскритиковал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру. Итальянец обиделся, и решил отправить футболистов-фолловеров в дубль.
Пока неизвестно, будет ли руководство москвичей расторгать контракт с Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, но ясно одно: без команды такие мастера явно не останутся. По крайней мере, одно предложение у парней уже есть. И пусть оно не от «Барселоны» или «Реала», зато сделано от чистого сердца. Футбольный клуб «Зенит» из родного для Ещенко Иркутска через инстагрампозвал футболистов в стан команды. Известны и условия этого чудо-контракта. Сразу скажем, играть в Сибири придется не за огромные гонорары, а за любовь тысяч болельщиков.
- Наш клуб действительно заинтересован в приглашении Андрея и Дениса, - сообщается на страничке «Зенита» в Инстаграме. – Предлагаем им: любовь, заботу, адекватность руководства и тренерского штаба, а также гарантируем свободу в социальных сетях. Дома вас всегда ждут!
Конечно, будут счастливы приезду таких звезд и иркутские болельщики. Напомним, и для Дениса Иркутск также не чужой город. Именно здесь, в 2007 году начался взлет его карьеры, когда он выступал за местную «Звезду». Ну а Андрей Ещенко и вовсе не забывает родные пенаты. Каждый год, после окончания сложного сезона, он приезжает в Иркутск, чтобы провести детский турнир своего имени.
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