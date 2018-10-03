Аферистке, которая обманула сибиряков на 200 млн рублей при продаже дешевых таунхаусов, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-03T14:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Обмануться при покупке заветных квадратных метров легко и таких историй немало. Но эта поражает своим масштабом: 154 (!) обманутых клиента, более 200 миллионов рублей, которые словно растворились в воздухе... Где деньги, Зин?! «Комсомолка» уже рассказывала, как десятки жителей Приангарья, мечтающих о загородных домах, стали жертвами аферы. И стояла за всей этой громкой историей не банда матерых рецидивистов, а ... одна женщина. По крайней мере, такова основная, теперь уже официальная версия.

44-летней иркутянке Ольге Поповой (имя изменено), экс-генеральному директору фирмы, которая обещала клиентам таунхаусы по сказочной цене, вынесли приговор. Все места в зале Кировской районного суда были заняты пострадавшими. Не бизнесменами, которые решили обустроить гнездышко вдали от городской суеты, а простыми людьми, вложившими в свою так и несбывшуюся мечту, последние деньги. Пожилые люди, пенсионеры, одинокие женщины - вот жертвы грандиозного обмана.

"Хитрая, легко входит в доверие, умеет убеждать" – так в голос говорят пострадавшие о даме, которая обвела их вокруг пальца. И мы, признаемся, в зале суда ожидали увидеть деловую бизнес-вумен с хищным взглядом. Но на скамье подсудимых сидела простая полноватая женщина с копной рыжих волос: взгляд поникший, губы сжаты. Такая мимо пройдет – не заметишь, а уж как ей удалось выудить миллионы из чужих кошельков – вовсе загадка.

- Как изменилась! - прошептал кто-то. - А раньше-то какая была - разодетая, вся в бриллиантах, сумочка кожаная...

- А вы видели на какой машине ее сын привез? Дорогой! - прозвучало в ответ. – А теперь она гол как сокол, квартиру, оказывается, снимала. И взять с нее нечего!

По документам подсудимая бедна, как церковная мышь.

В зале суда не было свободных мест...Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Загородные дома за копейки

А ведь еще несколько лет назад все было по-другому. Экономист с высшим образованием, до этого занимавшая руководящие посты то в банке, то в крупной страховой компании, решила создать строительную фирму. И завертелось: яркая реклама, баннеры, обещавшие таунхаусы в живописных местах рядом с городом: Николов Посад, Ново-Иркутский, Изумрудный. Многие не устояли. И истории-то похожи: продали квартиру, чтобы переехать за город, взяли кредит, использовали маткапитал. Все они теперь с содроганием вспоминают тот день, когда решили вложиться в строительство. Но ведь тогда, в 2013-2014-ых годах все выглядело более чем солидно: огромный офис в центре Иркутска, обещания возвести жилье быстро и качественно.

- Мы продали квартиру в Ангарске за миллион 450 тысяч рублей, заключили договор подряда на строительство небольшого коттеджа, но за год стройка так и не началась, - рассказывает одна из пострадавших Татьяна Козлова. - В итоге нам объяснили, что вернуть деньги у компании сейчас нет возможности. Поэтому они предложили перезаключить договор и построить дом в поселке под названием "Старая Англия", недалеко от Маркова. Что делать - согласились. Нас порадовало, что здесь вроде как работы идут, уже даже начали фундамент заливать. Обещали, что рядом будет и инфраструктура, и хорошая дорога.

Доверчивых покупателей обрабатывали как надо. Сетовали, мол, цены на рынке недвижимости в Иркутске сильно накручены.

- Себестоимость квартиры в десятки раз ниже рыночной, - твердила Попова покупателям. – Вы переплачиваете.

И «честной» Поповой верили. В ход шла и тяжелая артиллерия – не скупилась директор на рекламу, которую крутили даже в прайм-тайм на тв.

«Поселок Старая Англия имеет уникальное расположение – он не только находится возле набережной реки Кая, но и соседствует как с лесополосой, так и с другими жилыми кварталами поселок Маркова. А еще совсем рядом находится ключ с чистейшей водой...», - красиво завлекала новых жертв Попова.

- Мы поняли, что нас обманули, когда приехали на стройку и поговорили с рабочими, - продолжает пострадавшая Татьяна Козлова. – Они объяснили, что зарплату им давно не платят и материалы не завозят. Беда, говорят, сближает. Так и клиенты стройфирмы, устав от пустых обещаний, начали объединяться, создавать группы в социальных сетях, выходить на пикеты. Некоторые, узнав, что деньги им вряд ли удастся вернуть, не выдержали.

- Трое умерли, один слег с инсультом, - говорит Татьяна Козлова. - Многие семьи распались, не справившись с долгами.

Удивительно, но среди обманутых подчиненные Поповой, которые тоже вложились в воздух. Иркутянин Геннадий Гудков трудился у мошенницы начальником службы безопасности, а до этого - в полиции (!). Но даже он не раскусил хитрую лису.

- Да и как не поверить? - разводит руками Геннадий. - Когда я пришел в фирму, то все было на хорошем уровне: штат из 70 человек, за несколько месяцев мы возвели четыре дома по 28 квартир каждый. Решился и я - вложил миллион.

И только, когда "проект" так и не воплотился в жизнь, Гудков одним из первых пошел в прокуратуру. И тут выяснилось то, что стало потрясением для многих, - земля, на которой строились дома, даже не принадлежат Поповой. Заранее все предугадала и знала на что шла?

Татьяна Козлова рассказала о своей историиФото: Александр МЕДВЕДЕВ

Вину свою не признала

А дальше арест и следствие длиною больше года. Все это время Ольга Попова оставалось непреклонной: говорила, что никого не собиралась обманывать. Хотела только добра и дома обязательно бы достроила, если б не экономический кризис и черный пиар вокруг ее имени. Она настолько вошла в роль, что даже перечислила всем пострадавшим по три тысячи рублей - якобы, кто-то вернул ей займ, и вот она честно распределила средства между всеми, кто заключал с ней договора. Мол, отдаю последние, больше ничего нет. А где же те несметные богатства – 200 миллионов рублей?!

- Судебные экспертизы показывают, что Попова намеренно шла на аферу, - рассказывает старший помощник прокурора Кировского района Иркутска Ксения Самойлова. - «Кризис» и другие мнимые обстоятельства, о которых она говорит, это лишь попытка снять с себя вину. А вот куда делась огромная сумма денег – неизвестно. Установить это не смогли.

Где все-таки схоронила миллионы? Следователи проверили и семью, и окружение Поповой. Среди пострадавших были и полицейские, которые тоже по своим каналам вели собственное расследование. Увы, но никаких зацепок. Деньги словно исчезли. Версий много, одна из них - Попова страдала алкоголизмом, любила весело провести время в компании друзей. Может кто-то из них припрятал богатство? Но в любом случае за решетку она отправится одна.

Суд признал Попову виновной в мошенничестве. Ближайшие девять лет она проведет в колонии общего режима. Прямо в зале суда на нее надели наручники. Но даже в этот момент ни один мускул на лице Поповой не дрогнул. Видимо, была все же готова к такому повороту событий.

- Наказание справедливое, только деньги нам никто не вернет, - лишь вздохнули потерпевшие, покидая зал суда.