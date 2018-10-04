2018-10-04T12:56:26+03:00
Общество

"Жить здорово": тренеры фитнес-холла VECTOR помогут раскрыть не только физические, но и духовные возможности

В гостях на радио "Комсомольская правда" в Иркутске побывали директор клуба Екатерина Павличенко и инструктор по йоге Анна Шеметова
Евгения ДМИТРИЕВА
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"Жить здорово": тренеры фитнес-холла VECTOR помогут раскрыть не только физические, но и духовные возможности"Жить здорово": тренеры фитнес-холла VECTOR помогут раскрыть не только физические, но и духовные возможности
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Фитнес-холл VECTOR - первый в Иркутске клуб, где профессиональные тренеры помогут вам раскрыть новые возможности вашего тела, духа и характера, а значит, найти свою индивидуальность, стать успешнее, сильнее и, конечно же, красивее.

Десятки тренировочных программ: от бокса и кроссфита до йоги и пилатеса. Индивидуальный подход, забота о вашем здоровье, уютная обстановка, гибкая система абонементов - все это и не только вы найдете в фитнес-холле VECTOR.

На правах рекламы.

02.10.2018 Утро - Иркутск

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