Пристав из Бурятии, спасший от волкодава ребенка и его бабушку: Отбился детским самокатом

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-04T13:56:20+03:00

О подвиге Бато Петухаева стало известно случайно, когда тот рассказал на работе о причине своего опоздания

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Бато Петухаев работает судебным приставом в Улан-Удэ. На работу всегда приходит вовремя, а потому когда в один из дней вдруг опоздал, то это вызвало вопросы у начальства. Мужчина тогда объяснил: мол, причина уважительная. И только коллегам удалось выпытать какая.

- Спас ребенка и его бабушку от нападения собаки, - признался Бато.

В тот день он отправился на пробежку в парк имени Орешкова - нужно было готовиться к комплексному зачету по физической подготовке. Бато пробегал мимо аттракционов, когда вдруг из-за двухметрового забора раздался детский крик.

- Я сначала значения этому не придал, ведь малыши там часто кричат, бегают, прыгают, но следом услышал, как закричала женщина: «Помогите!», - вспоминает судебный пристав. – Перескочил через забор, а там - огромный сторожевой пес (потом выяснилось, что это был бурят-монгольский волкодав. - Прим. ред.) повалил ребенка и пытается укусить. Мальчишка в ужасе ревет. А рядом бабушка пытается отбить ребенка у животного. Пес переключился на нее.

В этот момент и подоспел на помощь Бато. За секунду оценил обстановку и решил сначала спасать 5-летнего мальчика, который, как оказалось, запутался в собачьей цепи. Освободил его, а потом бросился на помощь бабушке, в руку которой волкодав вцепился мертвой хваткой.

- Я ударил собаку ногой, оттолкнув ее от женщины, - продолжает Бато Петухаев. - Затем схватил самокат, валявшийся рядом, и давай им отбиваться от пса, переключившегося уже на меня. И бабушке, и ее внуку я в это время командовал, чтобы уходили подальше. А следом и сам отбежал на безопасное расстояние. Достать нас псу не позволила цепь, на которой он сидел.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Судебный пристав отправился на работу только после того, как дождался врачей, а также мать ребенка. К счастью, раны оказались не слишком серьезными. Ехать в больницу пострадавшим не пришлось. Другой вопрос в том, почему все это произошло.

- Парк не работал в тот момент, а мы консервировали аттракционы, производили демонтаж, - рассказал их владелец. – Бабушка с внуком сами прошли на территорию, хотя вход был перегорожен двумя скамейкам и уже 2 дня как висели предупредительные информационные таблички, что вход запрещен, а территорию охраняет злая собака. Четыре таких указателя было!

Будут ли участники этих событий искать правых и виноватых, неизвестно. Но вот подвиг Бато Петухаева без внимания не останется. Его руководство уже готовит документы, для того чтобы поощрить отважного судебного пристава.