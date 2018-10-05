2018-10-05T11:17:44+03:00
Происшествия

Десять лет колонии строго режима: в Иркутске осудили санитара, который до смерти избил пациентов психдиспансера

Во время дежурства садист бил больных, привязанных к своими кроватям
Ольга БУЕВА
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Десять лет колонии строго режима: в Иркутске осудили санитара, который до смерти избил пациентов психдиспансераДесять лет колонии строго режима: в Иркутске осудили санитара, который до смерти избил пациентов психдиспансераФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Шокирующая история произошла в Иркутске. Здесь обвинительный приговор вынесли бывшему работнику медучреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, молодой человек нанялся на работу санитаром в медучреждение, которое расположено по адресу: переулок Сударева, 6.

Здесь проходят лечение пациенты с различными психическими заболеваниями. Удалось доказать, что в мае и апреле 2017 года парень неоднократно избивал больных, которые находились в стационаре. Из-за того, что их сознание было нарушено, их ноги и руки были привязаны к кровати. Однако даже их беспомощное состояние не останавливало санитара по побоев.

- Он неоднократно наносил им удары по грудной клетке и голове, чем причинил тяжкий вред их здоровью, - говорится в сообщении.

Потерпевших направили на лечение, где и наступила смерть обоих пациентов.

Началось расследование. Работника психдиспансера обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Суд приговорил бывшего санитара к 9 годам колонии строгого режима. Однако государственный обвинитель не согласился с чрезмерно мягким наказанием. Поэтому обратился в суд второй инсталяции. В итоге парня приговорили к 10 годам колонии строго режима.

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