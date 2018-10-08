Многодетный отец насмерть забил четырехлетнего ребенка, которого забрал у бывшей жены в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-08T07:10:57+03:00

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- Сыночек, никто не обижает?

- Нет, мама.

- Я скоро заработаю денег, приеду и подарю тебе планшет.

Но долгожданная встреча 27-летней Ольги К. и ее четырехлетнего сына Дани так и не состоялась. Этот телефонный разговор стал последним. Отец, у которого ребенок жил последние полгода, забил его до смерти: нанес 90 (!) ударов кулаками, ремнем и дверным наличником. О жестокости бывшего мужа Ольга знала, отдавать ему малыша не собиралась, но уверяет, что сделать она это была вынуждена.

«Сын не от меня»

Илья Х., которому сейчас 28, не всегда был таким. Пять лет назад он вернулся из армии, устроился на работу сварщиком. Обычный парень, симпатичный, доброжелательный. Ольге сразу приглянулся. Они жили в соседних деревнях в Нукутском районе Иркутской области и познакомились через общих знакомых. У женщины, правда, за спиной уже был неудачный семейный опыт и полуторагодовалый сынишка на руках. Илью это не смутило.

- Меня подкупило такое отношение, принял малыша как родного, - вспоминает сибирячка. – Начали встречаться, а потом задумались о том, чтобы жить вместе. Но отдельной квартиры ни у него, ни у меня не было. Я переехала к его родителями вместе с сыном. А совсем скоро узнала, что забеременела вторым.

Тогда и вскрылась истинная сущность нового мужа. Он частенько кричал на ребенка, распускал руки. Ольга попыталась вмешаться, но сама попадала под раздачу.

- В полицию не обращалась, терпела, - признается женщина. – Все списывала на неустроенность, безденежье. Надеялась, что все изменится, как только у нас с Ильей появится свое гнездышко. Но только от разговоров об этом он еще больше злился.

Жизнь женщины превратилась в ад. Когда Илья набросился в очередной раз,и остановить его смогла только свекровь, Ольга решила собрать чемоданы и с сыном вернуться к матери. Так и сделала, но Илья ее в покое не оставил: сыпал угрозами, а потом из мести пустил слух, что второй ребенок, которого ждет Ольга, не от него.

Забрали ребенка

Дальше каждый зажил своей жизнью. Илья решил быстро позабыл о еще не рожденном сыне. А на долю Ольги выпали новые беды. Умерла мать.

- Мы с сестрой ее похоронили, потом я родила, и мы стали жить вчетвером на пособие 500 рублей в месяц, - рассказывает Ольга. - Где-то родственники помогали, где-то подработку находила.

Отец Дани нанес ему 90 ударов за испачканные штаны

Так прошло 4 года. За это время Илья видел сына пару раз, денег не давал. Женщина решила, что пора выбиваться из замкнутого круга. Перебралась в Иркутск, где сняла квартиру, устроилась продавцом в ночную смену, а днем сидела с детьми. Потом ушла на другую работу, где надо было пахать две недели через одну. Ольга хотела попросить сестру понянчиться с племянниками, но та оказалась занята. Пришлось искать другой выход: договорилась с дальней родственницей из своей деревни о том, что она на две недели заберет к себе младшего, Даньку. С тем, что постарше, было проще: его Ольга брала на работу, где мальчишка коротал время за играми.

Все складывалось вроде бы хорошо, но вдруг раздался звонок:

- Алло, ваш ребенок в больнице. С ним все хорошо, но вам нужно приехать, - звонила из деревни сотрудница отдела по делам несовершеннолетних.

Оказалось, семья родственницы, у которой гостил Даня, многодетная и состоит на учете. Сотрудники органов опеки проводили плановую проверку и вынуждены были принять меры, когда увидели чужого ребенка. Его отправили на обследование, а вот забрать оттуда, по словам Ольги, оказалось непросто.

- В опеке заявили, что Даню либо в детдом отправят, либо пусть отец забирает его из больницы, - уверяет женщина. – Мол, нельзя просто так оставлять ребенка с чужими людьми.

Были и другие претензии: работает неофициально, прописки в Иркутске нет.

Ольга всего лишь на 2 недели отправила сына к родственнице, а потеряла навсегда

Сейчас Ольга винит себя в том, что не проявила должной настойчивости и, вместо того чтобы бороться за ребенка, позвонила… бывшему. Думала, пусть заберет его отец, а потом она решит все проблемы и вернет Даньку. Илья, на удивление, быстро согласился приютить мальчишку. К этому времени он успел построить дом и жениться на другой женщине с двумя детьми, а та родила ему еще троих. Илья пообещал Ольге, что она сможет в любое время навещать Даньку. На том и порешили. Отца вписали в свидетельство о рождении мальчика, и Илья забрал ребенка из больницы.

Убил за штаны

- Я звонила сыну каждый день, - продолжает Ольга. – И чувствовала, что что-то происходит…

Ольга стала подозревать, что отец бьет ребенка. А когда Илья стал звонить и требовать деньги на содержание Даниила, поняла, что ребенка надо забирать как можно скорее.

- На бутылку ему не хватало, - уверена Ольга. – Решил гулять за мой счет, поэтому и приютил сына. Я сказала Илье, что забираю Даню, а он мне: «Никогда больше не увидишь сына, а если сама сунешься в деревню - зашибу».

Женщина позвонила в органы опеки и, по ее словам, получила ответ: мол, сами разбирайтесь. Подумала, что и в полиции вряд ли помогут. Оставалось только пойти на хитрость. Ольга стала уговаривать Илью отдать их сына в детсад, надеясь, что оттуда его выкрадет. Но получила отказ. Потом решила навестить Даню под предлогом, что купила ему в подарок планшет, но… опоздала.

Детоубийца хладнокровно заявил в суде, что якобы не хотел лишать жизни сына

О гибели сына она узнала от полицейских по телефону.

- Я не могла поверить, что Дани больше нет, - плачет Ольга. - Почему-то в голове сразу мелькнула мысль, что это Илья его убил…

Как позже выяснили следователи, Илье Х. поводом для зверского избиения малыша стало то, что он испачкал свои штаны. На днях суд вынес детоубийце приговор: ближайшие 13 лет он проведет в колонии строгого режима. Срок мог бы быть и больше, вот только смягчающим обстоятельством стало то, что у мужчины еще пятеро детей.

ЗВОНОК В ОПЕКУ

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Ни мать, ни отца родительских прав не лишали

- По имеющимся сведениям 11 декабря 2017 года инспектор полиции поместил в Нукутскую районную больницу мальчика, потому что тот находился без законных представителей у третьих лиц. Мать длительное время с ребенком не проживала, выехала за пределы района. 16 декабря биологический отец ребенка по согласию матери в ЗАГСе установил отцовство, а через 2 дня на основании нового свидетельства о рождении забрал ребенка в семью.

Решений относящихся к компетенции органов опеки и попечительства в отношении родителей ребенка не принималось. Родительских прав они лишены не были, а ребенок не к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.