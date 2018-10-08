2018-10-08T11:14:39+03:00
Авто

Авария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Водитель японской иномарки находится в тяжелом состоянии [видео]
Ольга БУЕВА
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Авария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиАвария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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Серьезная авария произошла во Втором Иркутске, на улице Мира. Здесь столкнулись автомобили "Мицубиси Лансер" и "Киа Рио". ДТП произошло в 12.20 напротив дома №2.

- В японской иномарке находился водитель 1991 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В Кио Рио - 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

С различными травмами пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, водитель японской иномарки находится в тяжелом состоянии. Женщины и двое детей также получили различные травмы, в основном, переломы. Выяснилось, что они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому избежали более тяжких последствий.

Их госпитализировали в одну из больниц Иркутска.

Сотрудники ГИБДД разбираются во всех подробностях произошедшего. В Сети уже появилось видео момента ДТП. Все происходит в доли секунду. Кажды уже набирают сотни просмотров. Пользователи негодуют, как можно передвигаться по городу на такой скорости.

Авария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Видео: ДТП-38..Предоставлено "КП"

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