2018-10-07T05:17:57+03:00
Происшествия

Медведь загрыз двух сторожевых собак в поселке Маркова под Иркутском

На месте происшествия круглосуточно дежурят полицейские, чтобы предотвратить повторное нападение хищника
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Медведь загрыз двух сторожевых собак в поселке Маркова под ИркутскомМедведь загрыз двух сторожевых собак в поселке Маркова под Иркутском
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Медведь загрыз двух кавказских овчарок ночью 6 октября в поселке Маркова под Иркутском. Собаки охраняли территорию реабилитационного центра для людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Растерзанные тела животных нашли сотрудники учреждения утром.

- Ветеринары и полицейские дали заключение о том, что нападение совершил именно медведь, - рассказала «Комсомольской правде в Иркутске» читательница. – В районе Маркова объявлена чрезвычайную ситуацию. Для безопасности местных жителей полицейские установили круглосуточное дежурство. Отловом хищника будет заниматься питомник К-9.

Медведь, задравший собак под Иркутском, судя по следам, средних размеров. Фото: группа в соцсетях "Инцидент|Иркутск"

Медведь, задравший собак под Иркутском, судя по следам, средних размеров. Фото: группа в соцсетях "Инцидент|Иркутск"

Директор питомника К-9 Вячеслав Славин подтвердил «Комсомольской правде в Иркутске», что в ближайшее время в местах предполагаемого появления медведя будет установлена ловушка. Однако удастся ли поймать хищника живым, неизвестно.

- Наша ловушка для него безопасна, - отметил Вячеслав Славин. – Однако сейчас в окрестностях поселка устроили засаду на медведя охотники. Скорее всего, зверь обратно в лес уже не уйдет. И раз он уже напал на собак, то может быть опасен. Надеемся, что все-таки мы успеем опередить охотников и поймать медведя.

Стоит отметить, что так близко к Иркутску агрессивные медведи раньше еще не подбирались. В поселке Маркова, который находится в десяти километрах от города, проживает больше 20 тысяч человек. По одной из версий, медведь раньше мог быть ручным и либо сбежал от хозяев, либо был выброшен, а нападение совершил от голода.

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