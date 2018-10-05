Как оплатить коммунальные услуги легко и быстро

5 Окт. 05:00 2018-10-08T14:30:56+03:00

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Время - главный ресурс нашей жизни, и его нужно экономить. Хорошо, что сегодня есть современные сервисы, которые позволяют быстро решать многие вопросы: например, вовремя и, главное, оперативно оплачивать коммунальные услуги. «Автоплатеж», «Личный кабинет», «Мобильный банк» - сегодня не только молодежь, но и люди старшего поколения активно пользуются этими опциями. Подробнее о современных и удобных способах оплаты в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM) рассказали заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов и заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

«Иркутскэнергосбыт» теперь в телефонных мессенджерах

- Мы постоянно работаем над улучшением сервисов для населения. Наша задача - чтобы каждый житель Приангарья мог быстро оплатить те услуги, которые мы ему предоставляем, - отметил в прямом эфире Андрей Харитонов. - Стив Джобс, один из создателей корпорации Apple, однажды сказал, что спрос нужно создавать самим. Что это значит? Пока вы не предложите потребителю какую-либо услугу или товар, он о них не узнает. Мы тоже стараемся идти в ногу со временем и постоянно изобретаем что-то новое, более удобное. Безусловно, к таким популярным услугам относится сервис «Личный кабинет» на сайте sbyt.irkutskenergo. ru. Пользоваться им очень просто и, главное, безопасно. На личной страничке потребителя, зайти на которую он может только при помощи пароля, есть вся необходимая информация: здесь можно посмотреть историю своих платежей, передать показания счетчика, оплатить услугу и т. д.

- Я подчеркиваю, и это очень важно: оплата взимается без комиссии, - отметил Андрей Харитонов. - Это бонус для тех, кто предпочитает все делать самостоятельно, без помощи операторов.

- У нас есть статистика: каждый месяц мы принимает около 200 тыс. платежей за электроэнергию и порядка 150 тыс. платежей за тепло и горячее водоснабжение, - назвала цифры Дарья Ефимова. - Из этих 350 тысяч более 40% пользуются такой услугой, как «Автоплатеж».

Дарья Ефимова. Фото: архив компании

Действительно, «заочные» формы оплаты набирают все большие обороты. Конечно, среди потребителей остаются и те, кто предпочитает приходить в офисы предприятия «Иркутскэнергосбыт» - в основном это пожилые люди. Поэтому такие пункты продолжают работать и расширяться. Операторы всегда готовы лично пообщаться с теми, кому это необходимо. Кстати, это не всегда связано с тем, что потребитель не умеет пользоваться современными способами оплаты. В нашем регионе есть отдаленные города и поселки, где случаются перебои со связью или Интернет отсутствует полностью.

- Мы тоже отслеживаем все эти моменты и ведем свою статистику, - говорит Андрей Харитонов. - Всего у нас около миллиона потребителей. Пятая часть из них - порядка 200 тысяч - пользуется «Личным кабинетом» на нашем портале. Неплохой показатель, тем более что каждый месяц динамика увеличивается. Набирает обороты и оплата при помощи мобильного приложения на смартфонах. Мы очень ценим то, что есть живой отклик: сибиряки не просто пользуется этой услугой, но и вносят свои предложения по ее улучшению.

Например, сегодня можно привязать к мобильному приложению несколько лицевых счетов. Это удобно для тех, кто является владельцем нескольких квартир или вносит плату не только за себя, но и за своих родителей. И, конечно, нельзя не сказать о мессенджерах, без которых многие сегодня не мыслят своей жизни.

Андрей Харитонов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы идем в ногу со временем, поэтому создали Viber-бот, - говорит Андрей Харитонов. - Это публичный чат, подписавшись на который, все желающие могут передавать показания приборов учета, получать ответы на вопросы и т. д. Новинка появилась всего 2 недели назад, поэтому судить о ее полезности и эффективности пока рано. Но мы надеемся, что многим она поможет решить какие-то срочные вопросы. Конечно, для нас важно, чтобы потребители вовремя передавали показания своих приборов учета. В противном случае мы вынуждены начислять суммы по среднему тарифу или нормативу. Поэтому призываем сибиряков своевременно доносить до нас эти важные показания - тогда суммы в платежках вас не удивят. Тем более что сделать это сейчас можно несколькими способами: при помощи «Личного кабинета», банковских сервисов, СМС-сообщения на номер 8-985-770-7575, круглосуточного контакт-центра - желательно до 27-го числа каждого месяца.

Как видите, все очень просто: сегодня почти все операции можно выполнять дистанционно. Личное присутствие требуется только в одном случае: если вам необходимо заключить договор с предприятием.

Обратная связь с потребителем - это важно

Во время эфира слушатели могли задать свои вопросы. Приведем как пример один из них.

- Здравствуйте. Я слышал, что можно оформить рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг, - поинтересовался слушатель из Иркутска Дмитрий. - Скажите, что для этого нужно и каковы условия рассрочки?

- Необходимо, чтобы вы лично пришли в офис и написали соответствующие заявление, - ответил Андрей Харитонов. - С собой необходимо взять паспорт. Все вопросы мы стараемся решать индивидуально, то есть если у вас или у вашей семьи сложилась какая-то сложная жизненная ситуация, накоплен большой долг, то мы все эти проблемы рассматриваем в отдельном порядке и вместе с потребителем решаем, как лучше поступить. Для нас тоже важно, когда потребитель не пытается скрыться, а, наоборот, приходит к нам, чтобы озвучить свои трудности. Это уже сигнал для того, чтобы пойти навстречу человеку.

После вопроса слушателя плавно перешли и к другой важной теме - плате за услуги ЖКХ. Напомним, на новую систему оплаты за отопление многие сибиряки перешли в сентябре 2017 года. Схема предполагает, что за тепло рассчитываются только в те месяцы, когда работают батареи, то есть только в отопительный период. Летом же в графе «Отопление» появляется прочерк.

- Это система прижилась, никаких жалоб к нам не поступает, - отметил Андрей Харитонов. - Мы надеемся, что и эта зима пройдет без какихлибо обращений граждан, которые недовольны качеством наших услуг или суммой в своих платежных документах.

Конечно, всегда есть те, кто из месяца в месяц копит долги. Сегодня в законе четко прописано, как мы должны действовать в таких случаях.

Во-первых, за просрочку платежа набегают пени, сначала небольшие, но по мере увеличения задолженности они увеличиваются. И, в конце концов, если сумма долга значительная, коммунальные службы имеют полное право отключить услугу. Конечно, это крайняя мера, к которой мы стараемся прибегать как можно реже, к тому же обязательно предупреждаем заранее - за 20 дней до момента отключения. Также информацию по злостным неплательщикам мы передаем в Национальное бюро кредитных историй. Кроме того, никто не отменял и судебных взысканий.

- Вовремя передавайте показания учета и платите по счетам при помощи современных средств связи - тогда гарантированно сэкономите время и деньги, - уверен Андрей Харитонов.