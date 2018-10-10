«Связь поколений»: Ветераны АНХК делятся опытом с молодыми специалистами предприятия

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-09T12:37:34+03:00

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Как стать настоящим профессионалом в своей профессии? Вариантов много: ответственно относиться к делу, постоянно совершенствоваться и учиться. Но немаловажно также перенять опыт старшего поколения. В этом несказанно повезло молодым специалистам Ангарской нефтехимической компании. В начале этого года в АНХК стартовал новый проект «Связь поколений». Его суть заключатся в том, что молодежь, только начинающая строить свою карьеру, встречается с легендарными ветеранами, которые навсегда вошли в летопись предприятия, и задает им любые интересующие ее вопросы.

Проходят такие встречи вовсе не на рабочем месте или в скучном актовом зале, а в теплой и непринужденной обстановке музея трудовой славы предприятия. За чашечкой чая с разными угощениями ветераны рассказывают парням и девушкам, которые только начинают свой профессиональный путь, об истории развития нефтехимического производства, освоении уникальных технологических процессов, делятся секретами профессий и обсуждают проблемы адаптации.

- Нам хочется, чтобы о каждом руководителе, внесшем вклад в становление нашего предприятия, молодежь знала и помнила, - рассказывает автор проекта - заместитель председателя объединенной первичной профсоюзной организации АНХК «Связь поколений» Марина Наширбанова. - Так и зародилась эта идея. Сразу скажу, ребятам интересно. Ведь им предоставляется возможность узнать, как нашим ветеранам удалось пройти путь от рядовых рабочих до «генералов» производств. Мы считаем, что такими людьми нужно гордиться.

Рады пообщаться с молодыми коллегами и заслуженные работники АНХК. С начала года в музее уже прошло несколько встреч. Первыми гостями стали такие почетные ветераны предприятия, как бывший генеральный директор АО «АНХК» Федор Сердюк, бывший руководитель профсоюзной организации Анатолий Украинцев, лауреат государственной премии СССР Леонид Шабанов и Герой Социалистического Труда Игорь Тепляков. Не менее знаковые личности пришли и на октябрьское чаепитие - например, Геннадий Гришанов, который прошел в АНХК все ступеньки: от оператора 5-го разряда до директора завода.

- Я с молодежью всегда дружу, - улыбается Геннадий Гришанов. - Считаю, что она - продолжатель наших дел, которые мы не закончили. Молодым тяжелее, чем нам, потому что они не проходят такую практику во время учебы, какая была у нас. Да и конкуренция нынче огромная. Поэтому главный совет: если хотите продвижения по службе, учитесь, не отказывайтесь ни от каких курсов подготовки.

- Если молодое поколение проникнется историей предприятия, его ценностями, то оно уверенно будет смотреть в будущее, - добавляет еще один ветеран, экс-директор химзавода Сергей Гусаров. - Наша задача - сделать так, чтобы молодые специалисты оставались в компании на всю жизнь, росли вместе с ней и развивались.

То, что такие встречи помогают формировать профессиональные кадры, сомневаться не приходится. Ведь без опыта старшего поколения, их профессиональных и дружеских советов стать настоящим нефтехимиком сложно.

- Для нас интересно узнать, как развивалось предприятие при таких заслуженных специалистах, - говорит лаборант Дарья Деркач, которая только трудоустроилась после университета. - Ведь во время учебы нас возили на экскурсии в АНХК, рассказывали про этих людей, а теперь мы можем с ними посидеть за чашечкой чая, поговорить, посмеяться и получить от них ценные советы. Это здорово.

На этом авторы проекта «Связь поколений» останавливаться не думают и уже готовят новые идеи. В планах организовать для молодежи несколько встреч с генеральными директорами АНХК разных лет. Уже и креативное название есть: «От рядового до генерала». Кстати, молодые специалисты с нетерпением ждут таких встреч. Еще бы, ведь какой солдат не мечтает стать генералом.

На правах рекламы.