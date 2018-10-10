2018-10-10T09:29:12+03:00
Происшествия

Пассажир самолета Sukhoi SuperJet-100 , выкатившегося с полосы в Якутске: «Я даже не успел испугаться»

Лайнер авиакомпании «Якутия» прилетел в Якутию из Бурятии [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пассажир самолета Sukhoi SuperJet-100 , выкатившегося с полосы в Якутске: «Я даже не успел испугаться». Фото: соцсети.Пассажир самолета Sukhoi SuperJet-100 , выкатившегося с полосы в Якутске: «Я даже не успел испугаться». Фото: соцсети.
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Совсем не мягкой посадкой закончился полет для пассажиров рейса 414 Улан-Удэ – Якутск в ночь на 10 октября. Коснувшись земли в 03:20, и проехав по полосе якутского аэропорта самолет Sukhoi SuperJet -100 авиакомпании «Якутия», пропустил поворот, и выкатился за взлетно-посадочную полосу. В результате у лайнера подломились основные опоры шасси.

На борту в тот момент находилось 96 человек – 91 пассажир и пять членов экипажа. К счастью, никто серьезных травм не получил, за помощью к врачам обратилось четыре человека. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с одним из пассажиров. Он рассказал, что происходило в этот момент в салоне самолета.

- Все произошло очень быстро, если честно, даже не успел испугаться, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске 65-летний житель Якутска Евгений Заматаев. – Когда мы сели, я почувствовал лишь сильный толчок, и самолет, подпрыгнув, остановился. И в этот момент все начали кричать: пассажиры и бортпроводники. Кстати, стюардессы очень хорошо сработали. Сразу сказали нам что делать, куда выходить. Затем выпустили надувной трап, и всех эвакуировали.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Так как у Евгения Заматаева не было багажа, сразу после выхода в аэровокзал, он уехал в город вместе с встречающими его родственниками.

Напомним, сразу после ЧП воздушная гавань Якутска была временно закрыта, рейсы отправляли на запасной аэродром в поселке Чульман Нерюнгринского района. В штатном режиме аэропорт заработал в 10.30 по местному времени. К расследованию причин инцидента уже подключились Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, Якутское управление Росавиации, а также правоохранительные органы.

При посадке в аэропорту Якутска самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании Якутия выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

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