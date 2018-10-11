2018-10-10T15:36:14+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 11 октября: днем будет +12, +14 градусов

Синоптики дождя не прогнозируют
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Погода в Иркутске на 11 октября: днем будет +12, +14 градусовПогода в Иркутске на 11 октября: днем будет +12, +14 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хорошая погода продолжает держаться в Иркутске. Ночью 11 октября температура воздуха опускалась до 0, +2 градусов, а днем воздух прогреется до +12, +14 градусов. Дождей не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с.

В других городах, деревнях и селах Иркутской области местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Лишь ночью в южных и верхнеленских районах с неба не упадет ни капли. Утром при прояснении туман.

- Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью -3,+2 градусов, при прояснении до -8, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +2,+7, днем +9,+14, местами +3,+8.

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