«Это не из-за слухов, критики и нападок»: губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отставку

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-11T08:15:36+03:00

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отставку 11 октября. Она сообщила, что решение покинуть пост принято добровольно.

- Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня, - сделала официальное заявление Наталья Жданова. - Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни. Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время – каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья. Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала неправа. Хотела бы попросить за это прощения!

Наталья Жданова поблагодарила коллег за работу, а также поблагодарила всех тех, кто помогал ей и поддерживал, и даже тех, кто шел против нее – за предоставленный урок мужества и стойкости. Теперь уже экс-губернатор завещала своей команде работать ответственно и профессионально, а жителям региона пожелала здоровья и благополучия.

Отметим, что пост губернатора Забайкалья Наталья Жданова занимала с 29 сентября 2016 года. а в правительстве региона работать в разных должностях начала ровно десять лет назад. О планах на будущее Наталья Жданова тоже пока что не сообщила.