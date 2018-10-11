Иркутяне смогут выбрать для аэропорта имя известного российского деятеля

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-11T17:59:55+03:00

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Общественная палата обнародовала список 45 городов, которые попали в программу «Великие имена России». Аэропорты этих городов с помощью общественного голосования назовут в честь известных деятелей страны. Появится возможность выбрать имя для воздушной гавани и у жителей Иркутска.

До 21 октября будут формироваться предложения от жителей регионов. По результатам публичных обсуждений составят первичный список имен-претендентов для названия аэропорта. Авторами проекта предлагается вносить кандидатуры тех исторических личностей, которые были как-то связаны с регионом. Однако в голосовании не будут рассматриваться политики последних ста лет.

Затем с 22 по 28 октября составят лонг-лист, но каждое конкретное имя включат в него только если оно наберет не менее 500 голосов на сайте проекта. С 29 по 7 ноября отберут короткий лист с тройкой лидеров. До 30 ноября продлится открытое голосование, по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». А завершится конкурс 5 декабря, когда станет известно, какие же имена получили все 45 аэропортов страны.

- Можно предложить название «Бродский», - поделился идеей об имени для иркутского аэропорта историк, политолог, общественный деятель Алексей Петров. – Потому что он единственный, кто написал стихотворение об иркутском аэропорте. И пусть даже придется поспорить с Санкт-Петербургом и доказать свое право носить именно это имя.

Кстати, стоит сказать, что идея называть аэропорты именами великих людей довольно-таки распространена во всем мире. Есть даже несколько городов в России, которые названы в честь кого-то. Так, например, ульяновской воздушной гавани присвоено имя Николая Карамзина, а аэропорт в Кемерово известен, как аэропорт имени Алексея Леонова.