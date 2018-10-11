Травлю беременной 15-летней девочки устроили в соцсетях жители Иркутской области

СЕГОДНЯ 21:37 2018-10-11T21:55:00+03:00

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«Правда, что ей 15 и она уже забеременела?». Такой пост появился на днях в одной из иркутских групп в соцсетях. К нему прилагалось два фото девочки, в том числе и с округлившимся животом. Казалось бы, вопрос был простой, но с него началась настоящая травля будущей мамочки.

- Молодым мамочкам добавляют три балла к ЕГЭ, так что продумала все девчонка, - оставила язвительный комментарий одна из пользователей интернета.

- Родить-то не проблема, - пустилась в рассуждения другая участница группы. - На ноги поднять – вот, что важно, а нищету плодить большого ума не надо.

И тут героиня обсуждений, было, решила вставить слово. Подтвердила, что беременна, но попыталась оправдаться, мол, от мужа. Все-таки город, в котором она живет, небольшой. Здесь насчитывается чуть больше 50 тысяч человек. Многие друг друга знают, а о друг друге слышали уж точно. А потому за репутацию приходится бороться, иначе и на улице не покажешься. Но попытки доказать свою правоту в интернет-сообществе только подлили масла в огонь. Посыпались гневные комментарии:

«Попахивает педофилией»

«Фу, мерзость»

«Куда же ваши родители смотрят?»

«Чему она ребенка научит? Пить, курить и раздвигать ноги в 15 лет перед взрослыми мужиками?»

И это еще, пожалуй, не самые обидные высказывания. Будущая мамочка в итоге удалила все свои комментарии и перестала отвечать на сообщения. Хотя нашлись люди, которые встали на ее защиту. Так, например, одна из посетительниц группы написала:

- Вы зачем девчонку травите публично? Что вы этим добьетесь? Аборта, выкидыша, недоношенную беременность или суицид? Это ваша конечная цель?

Спор разросся до 150 комментариев. Некоторые пользователи даже не поленились, нашли компромат на беременную девочку. Опубликовали фото и видео, где та курит. И это породило новый виток осуждающих сообщений.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде в Иркутске», затравленная сибирячка воспитывалась в детском доме. Год назад познакомилась с мужчиной из Иркутска и влюбилась. Стала ездить к нему в гости за сотню километров. А потом узнала, что беременна. Врачи, которые делали УЗИ, вынуждены были сообщить об этом в правоохранительные органы.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, недостигшим шестнадцатилетнего возраста», - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. - К уголовной ответственности за данное преступление был привлечен 29-летний мужчина. Собранные предварительным следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно.

И относительно мягкий приговор иркутянин получил, видимо, потому, что решил не бросать 15-летнюю любовницу и своего, еще неродившегося ребенка. Кроме того, ранее за аналогичные преступления мужчина судим не был.