Распутин, Миль, Волынов - чье имя получит иркутский аэропорт

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-12T14:31:01+03:00

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«Мы прибываем в аэропорт «Иркутск», пристегните ремни безопасности и приведите спинки кресел в вертикальное положение», - такую речь командира экипажа слышат пассажиры самолетов, когда прилетают в столицу Восточной Сибири. Похоже, традиция скоро канет в Лету. Общественная палата РФ обнародовала список 45 городов, воздушным гаваням которых присвоят имена выдающихся известных российских деятелей разных эпох. Проект называется «Великие имена России», и Иркутск - в перечне!

- Первые слушания назначены на 19 октября, - рассказали «Комсомолке» в региональной Общественной палате (она-то и курирует проект. - Прим. авт.). - Планируем обсудить список претендентов.

Собственно, а это и есть самое интересное! А пока готовится шорт-лист, общественность бурно предлагает варианты в Сети. Самые популярные - Вампилов, Распутин, Похабов, Трубецкой, Ножиков, Муравьев-Амурский, Бродский.

- Бродский - единственный, кто написал стихотворение об иркутском аэропорте, - объясняет историк Алексей Петров. - И пусть будем драться с Санкт-Петербургом до самого последнего, доказывая свое право носить это имя.

- Название названием, но мне бы хотелось, чтобы в первую очередь аэропорт был более благоустроенным и комфортным, - говорит доктор исторических наук Вадим Шахеров. - Это куда важнее.

Здание воздушной гавани действительно пока безупречной инфраструктурой не славится. Но новому терминалу быть: первый камень заложен в День воздушного флота, а закончить строительство должны к 2020 году. Ну а новому кораблю - новое имя!

- Какое? Считаю, это очень сложный вопрос, - продолжает Вадим Шахеров. - Лучше было бы, чтобы это были географические названия: например, Байкал, Ангара, Саяны. Ведь Иркутск - малая родина огромного количества выдающихся людей в самых разных сферах. И каждый из них, безусловно, достоин, чтобы наш аэропорт носил именно его имя. Можно много спорить, но главное, чтобы имя и, соответственно, будущее название было благозвучным и хорошо ложилось на слух. Например, все мы знаем, что Иркутск основан Яковым Пахабовым, но называть аэропорт «Похабов», наверное, не стоит - неблагозвучно.

Среди предложений также имена людей, имеющих непосредственное отношение к авиации: Борис Волынов, первый космонавт-уроженец Иркутской области, и Анатолий Иванишин, который дважды летал на МКС.

- Есть достойные люди, имена которых нужно увековечить, но я абсолютно уверена, что это не члены нашей семьи, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» супруга Анатолия Иванишина Светлана. - Мы бы не хотели такой популярности.

Кстати, в самом аэропорту пока воздерживаются от комментариев. Однако само предложение сотрудникам пришлось по душе, потому как идея называть аэропорты именами великих людей популярна во всем мире. Например, в Нью-Йорке есть международный аэропорт имени Джона Кеннеди, в Париже - Шарля-де-Голля, в Зальцбурге — Моцарта. В России ульяновской воздушной гавани присвоено имя Николая Карамзина, кемеровской - Алексея Леонова, а в Ростове-на-Дону, открывшемуся к чемпионату мира по футболу, аэропорт назван именем выдающегося генерала Платова, героя Отечественной войны 1812 года.

- Надеюсь, что мнение работников аэропорта тоже учтут, - заключает председатель совета ветеранов аэропорта «Иркутск» Геннадий Калиновский. - Считаю, главное - не тиражировать одни и те же имена. Например, в Иркутске именем Распутина уже названы и библиотека, и музей. Все-таки нужно расширить список, и хотелось бы, чтобы имя было связано с авиацией.

КОНКРЕТНО

Регламент выборов:

- до 21 октября - сбор предложений от жителей региона;

- с 22 по 28 октября - формирование перечня предложения (списка имен);

- с 29 октября по 7 ноября - отбор короткого листа, куда войдет тройка лидеров;

- до 30 ноября - открытое голосование на сайте великиеимена.рф, в аэропорту, на борту самолетов, в других общественных местах;

- 5 декабря - объявление результатов.

СКАЗАНО

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко:

- Иркутская область богата знаменитыми людьми. Если говорить об авиации, то в Иркутске жили, учились и начинали свой жизненный путь два самых главных конструктора вертолетов - Миль и Камов. Областным советом ветеранов у нас много лет руководил летчик, который бомбил Берлин. В Приангарье родились и выросли четыре космонавта. Наша земля дала стране очень много летчиков-испытателей, есть известные летчики - Герои Советского Союза. Поэтому знаменитых людей в Приангарье гораздо больше, чем аэропортов. Кстати, последних сегодня осталось всего 9, и наша задача - увеличить их число, чтобы у населения было больше возможностей пользоваться авиатранспортом.

КСТАТИ

НАШ ОПРОС

В группах «Комсомолки» в соцсетях мы провели свое голосование.

Итак, как распределились предпочтения:

Колчак - 26%

Вампилов - 18%

Распутин - 21%

Похабов - 10%

Оставить прежнее название - 14%

Янгель - 7%

Свой вариант - 4% (предложенные варианты ответов наших читателей: Камов, Миль, Голованов)