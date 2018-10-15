В Росгвардии Иркутской области опровергли информацию об избиении сотрудником беременной женщины в торговом центре

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-15T16:41:45+03:00

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В Росгвардии по Иркутской области опровергают информацию о том, что якобы один из сотрудников ведомства избил беременную посетительницу торгового центра во время задержания. Эта новость появилась после того, как в соцсети попал видеоролик с места конфликта.

Выяснилось, что инцидент произошел еще 28 сентября. Женщина пришла в ТЦ вместе со своим мужем. В одном из отделов они вкрутили лампочку в светильник, чтобы подобрать нужный цоколь, и случайно забыли ее там. На кассе они оплатили остальные покупки, а за лампочку заплатить забыли, после чего были остановлены охранником, который и вызвал сотрудников Росгвардии. Что произошло по их прибытии, точно сказать сложно. Видеоролик начинается с того, что женщина лежит на полу торгового центра и громко кричит оперативнику: «Ты что меня пинаешь?». При этом самого удара полицейским на ролике не видно. За разъяснением ситуации корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске обратилась в пресс-службу Росгвардии по Иркутской области.

- Инцидент действительно произошел 28 сентября, - подтверждают в ведомстве. – Наряд прибыл в торговый центр по тревоге. Но факт избиения мы опровергаем. Женщину никто не трогал, и это видно на видео.Все прошло по закону. Кроме того, даже не подтвердилась информация, что она была беременна. Не было справки и о нанесении побоев. Выяснилось, что женщина скандальная, и уже не раз попадала в подобные ситуации. Чего она хочет этим добиться, непонятно.

Пока, все, чего добилась эта женщина - возбуждения уголовного дела на саму себя. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.