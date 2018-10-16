Не дал выехать с парковки: иркутский ветеран МВД задержал угонщиков элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-16T07:14:08+03:00

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То, как неизвестный мужчина в черной маске прямо на охраняемой парковке проник в салон элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 сотрудник службы безопасности иркутского бизнес-центра Альберт Чемезов заметил по камерам видеонаблюдения. Отслуживший 19 лет в МВД мужчина, тут же заблокировал ворота, и не дал автомобилю выехать на улицу. На пропускном пункте водитель представился охраннику знакомым хозяина машины, который якобы попросил перегнать ее на автомойку. Но опытный майор в отставке не поверил этой байке.

- Говорю ему, что меня никто не предупреждал об этом, а он стоит на одном: выпусти меня и все, - рассказывает Альберт Чемезов. – Тут я у него прямо спросил: ты что угоняешь машину? Никуда я тебя не выпущу. После этого он достал нож, и стал нападать на меня.

Между мужчинами завязалась борьба. Все происходило прямо под камерами видеонаблюдения. Чтобы вызвать подмогу Альберт Чемезов стал пинать по машинам, надеясь на то, что на звуки сигнализации кто-нибудь выйдет. Подмога пришла быстро, правда не ту которую ждал охранник. Из лифта появилась бабушка.

- Я затащил ее обратно и вместе с ней попытался уехать на второй этаж, но угонщик бросился за нами, - продолжает Альберт Чемезов. – В тесном лифте, мне наконец удалось его зажать, а когда поднялись наверх, обезвредить и удерживать до приезда наряда полиции.

Один из угонщиков. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Угонщиками оказались нигде неработающие жители Иркутской области в возрасте 34 и 36 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – При обыске у них нашли целый набор автовора -специальные приспособления, использовавшиеся профессиональными автоугонщиками для нейтрализации систем защиты машины. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям. За решетку они могут отправиться на срок до 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дожидаться суда один из сообщников будет под стражей.

Ну а майора в отставке Альберта Чемезова его бывшие коллеги уже поблагодарили за проявленную смелость. Выяснилось, что противостоять вооруженным преступникам ему не впервой. За 19 лет службы он поработал участковым, сотрудником дежурной части и опером.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.