Иркутянки, победившие рак молочной железы, сохранили свою женскую привлекательность

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-16T09:35:34+03:00

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Рак – это страшный диагноз, который большинство людей предпочитают держать при себе. Тем большее уважение вызывают четверо иркутянок, согласившихся поделиться с телезрителями своими чувствами, мыслями и жизненными обстоятельствами, сопровождавшими их отчаянное сражение с раком молочной железы. В минувшее воскресенье, накануне Всемирного дня борьбы с раком груди, на канале TLC начался показ программы «Моя вторая жизнь». Снятая в стенах иркутского областного онкологического диспансера, она рассказывает о женщинах, победивших рак. А после этой победы они еще и решились на пластические операции по восстановлению груди и своим примером доказали, что даже после столь страшной болезни есть место жизни и женской красоте.

Виктория Дворниченко о важности ранней диагностики онкозаболеваний.Виктория Дворниченко - главный врач иркутского областного онкологического диспансера

- За долгие десятилетия работы в онкологии это – первый в моей практике случай, когда больные согласились публично рассказать о своей болезни и ее лечении, - подчеркивает главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко. - И даже более того – эти женщины дали разрешение снимать и показывать проведенные операции и их результаты. Огромное им человеческое спасибо: этот мужественный поступок поможет их товарищам по несчастью бороться за свои жизнь и здоровье. Лично я смотрела этот фильм со слезами на глазах.

Фото Архив ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Действительно, сложно не заплакать от истории 35-летней Натальи, которая в 2016 году обнаружила в груди уплотнение, но верить в худшее долго не хотела. На тот момент у нее был грудной ребенок, и она считала, что вскармливание защищает от рака на сто процентов. Увы, на самом деле это не так. Когда Наталья наконец-то решила пройти скрининг, он показал рак. К счастью, болезнь была на ранней стадии, но поскольку прогноз был неблагоприятным из-за генетической предрасположенности, Наталье удалили обе молочные железы. Тем не менее сегодня она по-прежнему женственна и красива: обретенная в ходе пластической операции новая грудь стала еще эффектнее, чем до болезни.

В самом деле, как это ни парадоксально звучит, пластические хирурги из иркутского онкодиспансера могут не только вернуть женщине привлекательность, но и сделать ее красивее, чем раньше. Дело в том, что имплантанту можно придать любую форму, а затем «подогнать» под нее и вторую грудь: в том числе при помощи подтяжек или увеличения. Однако это отнюдь не означает, что онкологи согласны мириться с раком груди.

Виктория Дворниченко на радио "Комсомольская правда" в Иркутске 00:00 00:00

- Конечно, опухоли молочной железы не столь безжалостны, как многие другие локализации рака, и даже на поздних стадиях женщина вполне может прожить еще 5-6 лет, особенно если мы используем химио- или гормонотерапию. Но, тем не менее, этот рак тоже очень коварен. Пустяковая шишечка на груди может очень быстро дать метастазы: сначала в лимфоузлы, а потом и во все жизненно важные органы, - говорит Виктория Дворниченко. - Каждый год в Иркутской области мы регистрируем около 1300 новых случаев рака молочной железы. Это наиболее распространенная форма злокачественных опухолей, встречающихся у представительниц прекрасного пола.

Фото Архив ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Именно поэтому телеканал TLC и иркутские онкологи призывают зрительниц позаботиться о себе и регулярно проводить обследование молочной железы, не откладывая на потом эту простую процедуру, способную спасти жизнь. Причем это отнюдь не голословные призывы. В результате десятилетней работы по проведению маммографического скрининга сегодня в Приангарье порядка 75% случаев рака молочной железы выявляются на ранних, 1-й и 2-й стадиях.

- Это весьма неплохой результат, тем не менее успокаиваться еще рано: нашим ориентиром являются показатели США, где порядка 95% новообразований молочной железы диагностируются на 1-й стадии, - рассказывает главный онколог Иркутской области. - Чтобы добиться такого результата, мы, в частности, хотим объединить в единую сеть все маммографические установки нашего региона. Речь идет о создании на базе нашего диспансера референсного клинико-диагностического центра. Если вкратце описать схему его деятельности, то это будет выглядеть следующим образом: цифровые снимки, сделанные в поликлинике по месту жительства, станут в онлайн-режиме передаваться в наш диспансер, где заключения по ним сделают высококвалифицированные рентгенолог и специалист-маммолог.

Таким образом, врачи онкодиспансера, пересматривая маммограммы из поликлиник области, смогут обнаружить признаки заболевания, пропущенные их коллегами из общей лечебной сети. Что же касается собственно лечения рака молочной железы, то здесь иркутские онкологи добились ничуть не меньших успехов, чем пластические хирурги. На сегодняшний день излечению поддается порядка 94% случаев этого заболевания. А в будущем статистика станет более позитивной. Например, в августе в иркутском диспансере начал работать хронограф, который отсчитывает время до окончания строительства нового радиологического корпуса. Его сердцем станут пять современных линейных ускорителей.

- Лучевой терапии должно подвергаться 80% злокачественных новообразований, в том числе это касается и рака молочной железы, - объясняет Виктория Дворниченко. - Как правило, должны облучаться и сама молочная железа, и зона регионального метастазирования. Однако сегодня наш диспансер способен использовать лучевую терапию едва лишь в половине всех необходимых случаев.

Также этот уникальный, по российским меркам, проект включает в себя ПЭТ-центр, предназначенный для проведения радионуклидной диагностики. А позитронно-эмиссионная томография необходима, чтобы делать заключения о результативности лечения и при необходимости корректировать данный процесс. Сейчас для проведения подобных обследований иркутянам приходится ездить в Красноярск - и хорошо еще, что в последние годы такая диагностика оплачивается в рамках системы ОМС! Однако уже через два года наши земляки смогут получать ядерные диагностику и лечение у себя дома - было бы желание следить за своим здоровьем и заботиться о нем.

СПРАВКА «КП»

Гинекологические болезни и заболевания молочной железы имеют один корень и одно происхождение, а значит, первичную диагностику рака груди должен осуществлять врач-гинеколог по месту жительства. Он проводит пальпацию, назначает пациенткам УЗИ или маммографию, а при появлении недобрых подозрений направляет на дополнительные обследования в областной онкодиспансер. Заодно визит к гинекологу поможет своевременно диагностировать и такое страшное заболевание, как рак шейки матки. Посещать гинеколога нужно не реже одного раза в год. До 40 лет необходимо регулярно делать УЗИ, а в последующем проходить маммографические исследования. Диагностику желательно проводить на 4 - 11-й день цикла, чтобы добиться максимальной точности исследования. При менопаузе скрининг делается в любой день. Врачи рекомендуют проходить профилактическое обследование каждые год-два в зависимости от возраста: до 45 лет раз в полтора-два года, а после 45 лет - ежегодно.

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