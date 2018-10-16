Выставка, посвященная 100-летию университета, открылась в Научной библиотеке имени В.Г. Распутина ИГУ

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-16T11:13:48+03:00

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Иркутский госуниверситет отмечает красивую дату - 100 лет с момента своего создания! К юбилею приурочили выставку «Иркутский классический: путь длиною в век». Она открылась в Научной библиотеке имени Валентина Распутина. Экспозиция посвящена истории разных факультетов ИГУ, ректорам, выдающимся ученым вуза.

- Уважаемые друзья! В череде праздничных мероприятий эта выставка имеет особое значение, - отметил исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков. - Спасибо ее создателям, которые не только бережно сохраняют историю ИГУ, но и делают ее доступной для нас. Прикоснуться к некоторым документам, увидеть их своими глазами, понять, как решали проблемы вуза много лет назад, - это очень важно. Уверен, что наш университет прошел только часть пути - впереди еще много лет. Важно хранить связь поколений: во время открытия бюста первому ректору ИГУ Моисею Рубинштейну 27 октября вы, студенты, заложите капсулу времени. Через 50 лет такие же ребята откроют ее и прочитают о вас. Быть может, через 5 десятков лет ваши послания окажутся в этом зале, а вы, уже умудренные опытом, состоявшиеся ученые и исследователи, придете сюда и вспомните свое студенчество. Я уверен, что впереди у нас большая, славная дорога!

Фото: ИГУ

Свое слово сказали и другие старейшие работники вуза. Многие из них отметили, что для них 100 лет - особая дата.

- Наши предшественники, создавая этот вуз, верили, что он создается на века, - добавил декан исторического факультета ИГУ, профессор Юрий Зуляр. - И сегодня мы присутствуем при историческом событии: университет прошел большой путь, выстоял при разных политических строях и стал символом научной и культурной мысли Сибири.

Фото: ИГУ

На открытии продемонстрировали и уникальную книгу, которую нашли в архивах. На ней стоит штемпель библиотеки Иркутского госуниверситета с датой 1914 (!) год. Это говорит о том, что готовиться к появлению вуза начали задолго до того, как он официально открылся.

Сама выставка тоже уникальна. Она будет интересна не только студентам и преподавателям вуза, но и всем, кто интересуется историей. Экспозиция разделена на четыре тематических блока. В них представлены уникальные материалы, многие из которых раньше были доступны узкому кругу специалистов.

Первый называется «Так начинался университет». Здесь представлены поздравительные адреса, которые вручались университету в день его открытия: красочно оформленные приветствия, которые хранились в библиотеке 100 лет. Здесь же представлены грамоты Временного сибирского правительства, газетная хроника того времени, рассказывающая о подготовке к открытию вуза в Иркутске.

Фото: ИГУ

Вторая часть рассказывает об открытии университетской библиотеки. Третья - о развитии университета. Тема раскрывается через деятельность первых лиц вуза. Это представлено в документах, книгах, газетных публикациях, рассказывающих о том, что было сделано при том или ином ректоре.

В четвертой части создатели рассказывают о научных школах и современных научных направлениях: это труды преподавателей и сотрудников университета, информация о первых профессорах и основателях научных школ, статьи и редкие фотографии.

Организаторы предлагают всем желающим посетить экспозицию - она будет работать до конца 2018 года по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Телефон для справок – (3952) 521-891

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