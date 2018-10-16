2018-10-16T11:26:07+03:00
Происшествия

Застрелили из-за денежного долга: убийцы ангарского бизнесмена отправились за решетку на 14 лет

Предпринимателя убили в декабре 2017 года
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Погибший Сергей Бибов. Фото: предоставлено Игорем Орловым.Погибший Сергей Бибов. Фото: предоставлено Игорем Орловым.
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Не удалось уйти от наказания преступникам, совершившим дерзкое убийство предпринимателя из Ангарска Сергея Бибова. Напомним, это громкое преступление было совершено ранним утром, 8 декабря 2017 года. 44-летнего директора компании по производству пластиковых окон убили в гаражном кооперативе «Клаксон», куда погибший пришел за машиной. Убийца выследил бизнесмена, и хладнокровно выстрелил ему в спину. От полученных травм тот скончался на месте.

Позже выяснилось, что преступников было двое – заказчик и исполнитель. Оказалось местный предприниматель занял у Сергея Бибова крупную сумму денег, которую должен был выплачивать с рассрочкой каждый месяц. Но, из-за финансовых проблем не смог отдать долг, и решил заказать своего кредотора. Чтобы устранить бизнесмена, он нанял одного из своих подчиненных, которому пообещал денежное вознаграждение.

Следствие по этому делу длилось почти год. При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства как: наличие несовершеннолетних детей, и состояние здоровья обвиняемых. Кроме того, убийцы признали свою вину и раскаялись в содеянном. Но уйти от длительного тюремного срока, это конечно, не помогло.

- Организатор преступления проведет в колонии строгого режима 14 лет, 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Исполнитель также отправится в колонию строгого режима, только ровно на 14 лет.

Но это еще не все. Родственникам погибшего бизнесмена, им предстоит выплатить 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

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