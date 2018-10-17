Осторожно, хищники: почему медведи появляются на окраинах Иркутска

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-17T12:55:19+03:00

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Медведь целую неделю не давал покоя жителям поселка Маркова, что на окраине Иркутска. По ночам хищник появлялся вблизи домов. Слава Богу, людей на своем пути оголодавший зверь не встретил. Но его жертвами стали пять сторожевых псов. Их он беспощадно растерзал.На кровожадного мишку открыли охоту. В итоге его застрелили бойцы спецназа, когда тот в очередной раз прокрался в огород. После пережитого жители не только Маркова, но и других поселков опасаются, что другие косолапые могут заглянуть к ним.

- Да, действительно, то, что зверь шесть дней ходил вокруг поселка – случай вопиющий, - комментирует ситуацию заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин. – Медведи обычно пугливы и если заглядывают к людям, что случается редко, то все ограничивается разбитыми мусорными баками.

Сейчас медведи готовятся к зимней спячке, нагуливают жир. Поэтому в поисках пропитания и выходят к людям. Так произошло и в этом случае. «Помог» и неурожай. В этом году не уродились в Приангарье ни орехи, ни ягоды. Еще одна причина появления косолапых на окраинах городов и поселков – это их численность. Уж больно много развелось! По последним подсчетам ученых,сейчас в лесах региона обитает 18 тысяч особей. Хотя оптимальной численностью считается 8 тысяч. Может, надо устроить охоту на косолапых?

- В этом и кроется проблема,- поясняет Степан Пересыпкин. – Для охотников дело это нерентабельное. Налоговый сбор на отстрел медведя составляет 3 тысячи рублей. При этом его мясо хоть и не съедобное, но требует обязательной проверки в ветеринарной лаборатории. Желчь тоже уже не пользуется спросом. Да и обработка шкуры в качестве трофея недешевое удовольствие. Для сравнения, стоимость лицензии на того же лося – 1,5 тысячи рублей. Его же мясо можно употреблять в пищу без всяких опасений.

Увы, единственная мера – отстрел. К сожалению, в области нет ни специалистов по усыплению, ни соответствующего оборудования и медикаментов. И даже если усыпленного медведя увезти в безлюдные леса, то из-за голода он вновь отправится по протоптанному пути - к населенным пунктам. Поэтому специалисты советуют сельчанам и дачникам придерживаться элементарных правил – вывозить мусор, не скапливать остатки еды в баках. Все это легко может привести опасного хищника, который обладает невероятным нюхом. Стоит позаботиться и о качественном заборе для своей территории, который мог бы остановить мишек.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вы встретились с медведем?

Встреча с медведем - испытание страшное даже для подготовленного охотника. Специалисты советуют «предупреждать» хищника о своем присутствии в лесу. Это легко можно сделать, если громко разговаривать, шуметь ложками и котелками. Также не рекомендуется ходить в лес в одиночку. Оптимально делать это группой из 3 – 5 человек.

- Если вы обнаружили следы медведя или других хищных животных на территории вашего участка или в лесу, обращайтесь в территориальное управление лесного комплекса, - советует Степан Пересыпкин. – Инспекторы охотнадзора помогут определить, принадлежат ли следы медведю, или в случае подтверждения примут меры.

ЦИФРЫ

- 900 лицензий на отстрел медведей выдали в 2017 году.

- 419 медведей добыли в прошлом году, 5 – в 2018-ом.