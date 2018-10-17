Ангарчанка разоблачила мужа, который обманул пользователей соцсетей, собирая деньги якобы на лечение сына

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-17T13:48:06+03:00

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«В нашу семью пришла беда. Полуторагодовалый сын попал в больницу с ожогами 45% тела. Срочно нужны деньги на лечение. Осталось собрать 24 тысячи рублей из 29. Малыша только вывели из реанимации, помогите, кто сколько может». Такой душераздирающий пост появился в конце августа в одной из ангарских групп в соцсетях. Выложил его, якобы убитый горем отец Иван Мартынов из Ангарска (имя и фамилия изменены). Крик о помощи тут же стал собирать перепосты и комментарии. Отзывчивые, и в то же время доверчивые, горожане начали советовать мужчине хороших врачей, справляться о здоровье малыша, и параллельно отправлять деньги. Реквизиты - номер банковской карты и номер телефона – мужчина прикрепил к посту.

Сообщение увидели знакомые семьи, которые скинули скриншот жене Ивана Марине (имя изменено). Испугавшись, начали звонить ей, спрашивая: что случилось с вашим малышом, и сколько нужно денег?

- Я была в шоке, какие деньги?! Все лечение нам оказывается абсолютно бесплатно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правде» в Иркутске Марина. – Да, наш мальчик действительно сильно обжегся кипятком, опрокинув на себя горячий чайник. Нас положили в ожоговый центр иркутской больницы №3. Сыну делали перевязки, ставили уколы и обезболивающие. Никакой операции не было, и помощи нам вообще не требовалось! Тут же звоню мужу, и кричу в трубку: «Ты что творишь, немедленно удаляй все из интернета, зачем вымогаешь деньги?». Он хладнокровно ответил: «Это для наших же нужд, ты же знаешь в какой мы ситуации».

Ангарчанин, который решил нажиться на сыне. Фото: предоставлено героиней публикации.

А ситуация была такова: по словам Марины, супруг набрал несколько кредитов в отделениях микрозаймов. При этом Иван нигде официально не работал. Пытался открыть собственное дело и объяснял жене, что занимает средства для этого, но рассказывать о бизнесе Марине категорически отказывался.

- За два года совместной жизни я вообще ничего не знала о его работе, - продолжает Марина. – На что жили? Мне платили декретные, родители помогали, благо квартира у меня своя, снимать не нужно было. Деньги с его кредитов я вообще не видела, и куда он их дел, не в курсе. Он еще и мои золотые украшения в ломбард заложил. Мне кажется, все деньги спускает на ставках, не раз видела, как он сидит на таких сайтах.

Скриншот переписки Марины с мужем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сразу после раскрытия обмана, Марина выгнала мужа из дома, сейчас всерьез задумывается о разводе. Фальшивый пост из соцсетей удалили. Но за несколько недель незадачливому бизнесмену удалось собрать кругленькую сумму. По словам Марины, ему перечислили около 50 тысяч рублей. Причем мужчина не стеснялся брать деньги даже у своих знакомых. Удастся ли им вернуть их, пока неизвестно. Одному из приятелей Иван уже настрочил расписку, что отдаст полученные 7 тысяч рублей. Остальные же меценаты пишут в комментариях, что больше не будут доверять таким постам в соцсетях. А это значит, что без помощи может остаться реально больной ребенок. Ополчилась против Ивана даже его сестра, которая уже просит всех, кто перевел деньги, выложить в соцсетях чеки, чтобы доказать его вину. Объяснила, почему не стала защищать мужа и сама Марина.

- Я не так воспитана, чтобы обманывать людей, - говорит Марина. – Тем более, здесь дело касалось здоровья моего ребенка. Ведь таким образом можно накликать беду. Теперь же боюсь, что этот пост мог разойтись по другим группам, и он может дальше заниматься сбором. Моя знакомая позвонила ему и спросила, нужны ли деньги, он ответил, что ребенок еще в больнице, и сбор продолжается.

Проверить это решили и мы, позвонив Ивану под видом незнакомцев, которые хотят помочь малышу. Но, свою нелегальную финансовую деятельность он, судя по всему, все же решил прекратить.

- Сообщение уже неактуально, - уверенно ответил мужчина. – Ребенок давно здоров. Спасибо вам за беспокойство.

Чем сейчас занимается Иван, Марина не знает. Когда он приходит навестить сына, женщина его об этом не спрашивает. А он в свою очередь продолжает корить жену за то, что она выложила всю информацию о нем в соцсетях.

Фото: предоставлено героиней публикации.