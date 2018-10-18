Контрактник из Иркутска спас 88-летнюю пенсионерку от разъяренного соседа

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-18T11:05:36+03:00

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- Кто-нибудь, помогите! – от истошных криков с улицы проснулся сентябрьским утром 27-летний иркутянин, солист военного оркестра Леонид Щепель. Вот уже три года парень служит по контракту в небольшом городке Клинцы Брянской области. У парня выпал законный выходной, он решил хорошенько выспаться. Но не тут-то было. Леонид вскочил с постели, выбежал на балкон и словно оказался зрителем боя без правил. Бабушка в домашнем халате, крича, что есть мочи, убегала от молодого здорового мужика. А тот в два прыжка нагнал ее и нанес сокрушительный удар ногой по ребрам, от которого старушка упала на асфальт.

Но громиле и этого оказалось мало: он накинулся на свою жертву с кулаками, схватил за волосы, начал бить головой о землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/673844" frameborder="0"></iframe> Иркутянин Леонид Щепель спасает пенсионерку от избиения пьяным соседом.

- Я быстро оделся, включил камеру на телефоне, и выбежал из квартиры, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Леонид Щепель. – Кадры, которые Леонид запечатлел на смартфон, больше напоминают фильм ужасов. Жуткий крик пенсионерки был слышен на весь двор, но на помощь никто не торопится. За кадром раздается лишь робкий голос соседки из окна, которая призывает изверга остановиться.

Со словами «А со мной слабо так?» контрактник сбивает бандита несколькими ударами ногой. И вот уже сам нападавший, держась за лицо, молит о пощаде.

- Спас, голубчик, спасибо тебе! – поблагодарила Леонида пенсионерка, когда контрактник помог ей подняться на ноги. Слова благодарности тоже попали на кадры, ведь съемку парень не останавливал ни на секунду. На видео также четко можно разглядеть, что на лице пожилой женщины буквально нет живого места. Изверг так сильно избивал женщину, что выбил зуб. Леонид довел бабушку до квартиры, затем решил вернуться назад, чтобы вызвать полицию. И встретил нападавшего в дверях подъезда. Позже выяснилось, что в парадной громила оказался не случайно – он сосед старушки, которую избил. А накинулся на нее, приняв за вора. Возвращался домой пьяным и перепутал этажи: вместо второго поднялся на третий. Дверь открыла 88-летняя Клара Меламед, которую он принял за непрошенную гостью. Попытался разобраться с ней прямо на лестничной клетке, но та смогла вырваться и выбежать на улицу.

Тот самый злодей, который избивал бабушку. Фото: предоставлено Леонидом Щепелем.

- Он еще после этого павильон сотовой связи разгромил, там его и задержали полицейские, - говорит Леонид Щепель. – Я же больше беспокоился за здоровье Клары Шаломовны, вызвав ей скорую помощь. С переломами ребер и травмой головы, она пролежала в больнице 10 дней. Поскольку все родственники кроме племянницы живут в Израиле, бросать ее не стал. Купил необходимые лекарства, навещал в стационаре, теперь в гости забегаю. На днях заходил к ней, напоила меня чаем, напекла блинов с творогом.

Ну а сам Леонид за свой поступок вместо грамоты или медали получил… административный протокол. Оказалось, что парень после этого спасения стал не только местной знаменитостью, но еще и правонарушителем. 32-летнему обидчику пенсионерки, уже после того, как оказался в СИЗО (его арестовали на 2 месяца), хватило совести написать на Леонида заявление за нанесение побоев. Теперь контрактнику грозит штраф в 5 тысяч рублей или даже арест на 15 суток. Полицейских парень не винит, по закону, они все сделали правильно.

Леонид навещал бабушку в больнице и дома. Фото: личный архив Леонида Щепеля

- Жизнь человека дороже, чем эти 5 тысяч, - говорит Леонид. – Если прокрутить все назад, поступил бы точно также. И видео не зря снимал. А то ведь он мог вообще сказать, что это я старушку избивал. Сейчас за себя не боюсь, свою помощь мне уже предложили несколько хороших адвокатов.

А Клара Шаламовна переживает, как останется без заступника. Военный контракт у сержанта Леонида Щепеля заканчивается. В конце октября он планирует вернуться в Иркутск, чтобы помогать отцу по бизнесу.

Леонид поет в военном оркестре. Фото: личный архив Леонида Щепеля