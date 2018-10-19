Пожар в коттеджном поселке Лесной под Иркутском: супруги выпрыгнули из окон дома, чтобы спастись

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-19T06:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел утром 19 октября в коттеджном поселке Лесной под Иркутском. Загорелся двухэтажный дом на улице Энтузиастов, в котором живет супружеская пара. Им чудом удалось спасти.

Хозяин дома проснулся, услышав шум. Почувствовал запах дыма, спустился со второго этажа вниз и увидел, что горит хозяйственная комната, где были установлены водонагреватель и бойлер. Мужчина бросился тушить огонь, но у него ничего не получилось. Тогда он позвонил в экстренные службы, а сам ринулся наверх в спальню будить жену. Густой дым к тому моменты окутал весь первый этаж, отрезав пути спасения. Хозяевам пришлось прыгать из окон. Женщина не пострадала, а вот ее муж отделался ушибом ноги. После этого он, рискуя жизнью, еще и сумел вытащить из дома газовый баллон, который мог взорваться в любую секунду.

Хозяевам загоревшегося дома пришлось прыгать из окон второго этажа, чтобы спастисьФото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут после получения сообщения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Огнем был охвачен первый, частично второй этаж дома с выходом на кровлю. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 15 минут и предотвратить распространение огня на соседние постройки и автомобиль. Еще более часа потребовалось огнеборцам для ликвидации последствий и проливки конструкций.

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной пожара могла стать аварийная работа водонагревателя. Да и хозяева пояснили, что накануне происшествия заметили неисправность оборудования, но значения этому не придмал. Сейчас назначена экспертиза в пожарной лаборатории, чтобы установить точные причины случившегося.