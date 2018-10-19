Шокирующее видео ДТП в Иркутске: автомобиль сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе
Автомобиль «Ауди» сбил женщину с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе в Иркутске. ДТП произошло на пересечении улиц Напольная и Детская и попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как женщина ведет за руку сына через дорогу и вдруг замечает, что на них на скорости несется немецкая иномарка. Через секунду происходит страшное. Обоих пешеходов от удара подкидывает и отбрасывает на несколько метров. Водитель затормозил. Все, кто находился в салоне машины, выскочили и бросились на помощь пострадавшим, которые, к счастью, выжили и даже были в сознании после того, как попали под колеса.
- В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, по окончании проверки действиям сторон будет дана правовая оценка.
По предварительной информации, женщина и ребенок переходили дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.
Стоит отметить, что в 2018 году в Иркутске произошло 96 аварий с участием детей, в 40 из них виновниками ДТП стали они сами.
Автомобиль Audi сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Иркутске.