2018-10-22T10:00:09+03:00
Происшествия

Насильника, который надругался над двумя 12-летними девочками, разыскивают в Иркутске

Он изнасиловал школьниц 19 октября на окраине Хомутово [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Насильник, надругавшийся над двумя 12-летними девочками, разыскивается в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Насильник, надругавшийся над двумя 12-летними девочками, разыскивается в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Небольшой поселок Хомутово, что под Иркутском встрепенулся от страшной новости о маньяке, который днем, 19 октября изнасиловал двух 12-летних девочек. Его личность полицейским и следователям удалось установить на следующий день. Им оказался 51-летний ранее судимый за такие же преступления местный житель Сергей Шеремет, который освободился из тюрьмы буквально полгода назад.

- Поиски рецидивиста продолжаются, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело, а также назначены судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические экспертизы. Допрашиваются свидетели. Мужчина объявлен в федеральный розыск. С потерпевшими работают психологи.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что об изнасилованиях в одной из групп в мессенджере сообщил отец одной из пострадавших школьниц. По его словам все произошло, когда девочки шли на занятия. К ним пристал неизвестный, который под предлогом болей в сердце, попросил их проводить его до дома. Девочки согласились. Как только они вышли в немноголюдное место, изверг схватил их за волосы, и угрожая ножом отвел в поле на окраине поселка, где надругался над беззащитными детьми.

Пострадавшие школьницы запомнили некоторые приметы преступника. Так, они указали на несколько наколок на руках злоумышленника, а также рассказали, в какую одежду он был одет. Это помогло составить на насильника точную ориентировку, которую расклеили практически на каждом столбе.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аллею «Дети войны» открыли в микрорайоне Луговое
В Усолье-Сибирском дело водителя сбившего ребенка направлено в суд
100 тысяч рублей разыграют в Иркутском районе среди женщин , родивших ребенка в День народного единства
Запрет на омуля: на Байкале поймали браконьеров, выловивших сетями около тонны рыбы
Пять побед в пяти матчах: волейболистки «Ангары» вышли на первое место Высшей лиги «Б»
В Слюдянке 58-летний инвалид-колясочник погиб при пожаре
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: операция по лазерной коррекции зрения безболезненна
В Иркутске отремонтируют фонтаны у Дворца спорта "Труд" и на "Баргузине"
Хоккейный клуб «Ермак» проиграл «Ижстали» по буллитам
На «Ночь искусств» в Иркутске вход свободный
Прогноз погоды в Иркутске: 22 октября в городе без осадков
ДТП с четырьмя автомобилями произошло на плотине ГЭС в Иркутске
Молодую мать из Бурятии задержали с мешком наркотиков
Из ХК «Ермак» уволился главный тренер и его помощники
Мужчина утонул в бассейне в Улан-Удэ
Высшая лига КВН: иркутская команда «Раисы» прошла в финал
За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимость
Первый лед: «Байкал-Энергия» с 22 октября начнет тренировки на иркутском стадионе «Рекорд»
Житель Иркутска нашел гранату времен Великой Отечественной войны
Поверил в выигрыш: иркутянин «подарил» мошенникам 30 тысяч рублей
Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске
Суперлига-1: БК «Иркут» обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге
Ищут больше месяца: 60-летний ангарчанин пропал без вести
Вновь поражение: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Молоту-Прикамье»
ИГУ вновь вошел в международный рейтинг университетов QS
Двое детей отравились угарным газом на пожаре в Зиме
Иркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножом
24 октября в «КП» ежедневной ищите полезную листовку для автомобилистов
Видео погони в Иркутской области: сибиряк пытался скрыться от полицейских на угнанных «Жигулях»