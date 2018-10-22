Насильника, который надругался над двумя 12-летними девочками, разыскивают в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-22T10:00:09+03:00

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Небольшой поселок Хомутово, что под Иркутском встрепенулся от страшной новости о маньяке, который днем, 19 октября изнасиловал двух 12-летних девочек. Его личность полицейским и следователям удалось установить на следующий день. Им оказался 51-летний ранее судимый за такие же преступления местный житель Сергей Шеремет, который освободился из тюрьмы буквально полгода назад.

- Поиски рецидивиста продолжаются, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело, а также назначены судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические экспертизы. Допрашиваются свидетели. Мужчина объявлен в федеральный розыск. С потерпевшими работают психологи.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что об изнасилованиях в одной из групп в мессенджере сообщил отец одной из пострадавших школьниц. По его словам все произошло, когда девочки шли на занятия. К ним пристал неизвестный, который под предлогом болей в сердце, попросил их проводить его до дома. Девочки согласились. Как только они вышли в немноголюдное место, изверг схватил их за волосы, и угрожая ножом отвел в поле на окраине поселка, где надругался над беззащитными детьми.

Пострадавшие школьницы запомнили некоторые приметы преступника. Так, они указали на несколько наколок на руках злоумышленника, а также рассказали, в какую одежду он был одет. Это помогло составить на насильника точную ориентировку, которую расклеили практически на каждом столбе.