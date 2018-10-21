Шестилетнее финансирование госпрограмм Иркутской области превысит триллион рублей

21 Окт. 06:27 2018-10-22T10:00:09+03:00

В 2019 году на их реализацию направят свыше 184 миллиардов

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства Иркутской области утвердили 19 региональных государственных программ. Они касаются сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, молодежной и национальной политики, социальной поддержки населения, строительства жилья и дорог, охраны окружающей среды, развития транспорта, а также сельского, лесного, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Срок реализации программ - 2019 - 2024 годы.

В течение шести лет общий объем их финансирования за счет всех источников превысит 1 трлн рублей, в том числе в 2019 году он составит 184,2 млрд рублей, что на 769,4 млн больше, чем в 2018-м.

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»

С 2019 по 2024 год в регионе обновят 2734 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Финансирование

88,7 млрд рублей, в том числе 51,6 млрд - средства областного бюджета.

Свыше 23 млрд рублей направят на содержание дорог, в том числе из областной казны более 17 млрд.

10,5 млрд пойдет на ремонт, из них из регионального бюджета - 5,6 млрд рублей.

10,7 млрд рублей направят на капитальный ремонт, более 5 млрд при этом выделят из казны области.

30,5 млрд рублей составят капиталоемкие работы по строительству и реконструкции дорог, здесь средства бюджета региона составят почти 16,5 млрд.

11,4 млрд рублей, включая 4,8 млрд областных средств, пойдет на субсидии местным бюджетам на дорожную деятельность.

Какие дороги будут строить и обновлять в 2019 году

В следующем году в Иркутской области будет построено, реконструировано и отремонтировано около 175 км дорог. На эти цели запланировано направить более 7 млрд рублей, что на 3 млрд больше чем в 2018 году.

В частности, в следующем году построят 33 км автодороги Киренск - Казачинское с 31 по 65 км.

Также запланировано продолжение реконструкции автомобильной дороги Тогот - Курма в Ольхонском районе. Начнется реконструкция автотрасс Жигалово - Казачинское и Иркутск - Оса - Усть-Уда. Ремонтироваться будет более 140 км автодорог регионального или межмуниципального значения. На эту статью расходов объем запланированного финансирования составляет 3 млрд 490 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета 2 млрд 119 млн рублей.

«Развитие физической культуры и спорта»

Финансирование:

10 млрд 732 млн рублей из бюджетов всех уровней.

2019 год - более 2 млрд 446,1 млн.

2020 год - почти 1 млрд 947,6 млн.

2021 год - 1 млрд 911,1 млн.

2022 - 2024 годы - по 1 млрд 475,7 млн ежегодно.

Какие объекты спорта будут строить и ремонтировать в 2019 году

В следующем году планируется начать строительство спортивного оздоровительного комплекса в селе Казачинское и стадиона областного училища олимпийского резерва в Ангарске. На эти цели из региональной казны предполагается выделить более 29 млн и около 71 млн рублей соответственно.

Также 400 млн рублей предполагается направить на продолжение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, около 315 млн рублей - на возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в шести муниципалитетах области и почти 43 млн рублей - на строительство бассейна в поселке Залари.

«Развитие здравоохранения»

Финансирование в 2019 году - 27,6 млрд рублей.

Планы на 2019 год

В следующем году планируется провести капитальный ремонт в больницах Усть-Кута, Хужира, Иркутского и Боханского районов. Также в планах обновить корпус № 1 медицинского центра реабилитации городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска и здание областного гериатрического центра, которое является памятником истории и культуры.

Средства также будут направлены на завершение строительства иркутских детских поликлиник №№ 8 и 9, возведение, приобретение и монтаж фельдшерско-акушерских пунктов, завершение проектно-изыскательских работ по перинатальному центру в Братске, лечебному корпусу областной психиатрической больницы в деревне Сосновый Бор и по областной туберкулезной больнице со стационаром на 600 коек; начало строительства поликлиники на 200 посещений в поселке Качуг и лечебного корпуса Катангской больницы.

«Развитие культуры»

В сферу культуры направляются беспрецедентные средства. В следующем году капитально отремонтируют 16 муниципальных учреждений культуры - это рекордное количество в современной истории. На эти цели направят 100 млн рублей.

Финансирование

2019 - 2024 годы - более 14 млрд рублей.

2019 год - 2,4 млрд рублей. Еще около 600 млн поступит по другим программам.

Что построят

В следующем году в регионе продолжат строительство 12 учреждений культуры и начнут возводить еще четыре. На культурно-досуговый центр в селе Ирхидей Осинского района направят 38,5 млн рублей из областного бюджета. Проект будет реализован благодаря увеличению параметров госпрограммы, которое произошло по поручению губернатора Сергея Левченко. Еще три стройки проведут на условиях софинансирования. Также 60 млн рублей из федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» поступит на возведение домов культуры в поселке Тальяны Усольского района, Тибельти Слюдянского района и Усть-Куда Иркутского района.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Финансирование

2019-2024 годы - более 35 млрд рублей, в том числе:

23,2 млрд рублей - из областной казны,

8 млрд рублей — из федеральной,

101,5 млн рублей — из местных бюджетов,

3,6 млрд — иные источники.

Результаты

- 1179 рабочих мест планируется создать за пять лет в агропромышленном комплексе региона.

- На 6,5% - до 168,4 тыс. тонн в год к 2024 году должно возрасти производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий.

- На 25,1% - почти до 1 млн тонн в год увеличится валовой сбор зерновых и зернобобовых культур.

- На 4% — до 82,2 тыс. тонн в год вырастет валовой сбор картофеля.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.